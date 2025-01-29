Место, где вино рождается среди холмов: открываем Долину Дору

Представьте себе: утреннее солнце окрашивает зелёные склоны виноградников, а лёгкий туман стелется над зеркальной гладью реки Дору.
Здесь, на севере Португалии, находится один из старейших винодельческих регионов мира, чья история уходит в глубину веков.
Когда речь заходит о винах Европы, первыми на ум приходят Франция, Италия и Испания. Но те, кто решит свернуть с привычных маршрутов, будут вознаграждены.
Долина Дору — это не просто место для дегустации легендарного портвейна, но и потрясающий природный ландшафт с холмами, древними деревнями и впечатляющей гастрономией.
Порту — ворота в Долину Дору. Этот город, расположенный на берегах реки, очаровывает своими узкими улочками, величественными мостами и знаменитыми винными погребами.
Здесь стоит попробовать портвейн в таких исторических местах, как Cockburn's, Taylor's или Graham's.
Долина Дору разделена на три части:
Лучший способ прочувствовать атмосферу региона — остановиться на винодельне. Например, Quinta de Ventozelo предложит старинные рабочие домики с видом на виноградники, а в Quinta da Pacheca можно переночевать прямо в винной бочке!
Португалия славится своими пляжами и Лиссабоном, но её настоящая душа скрывается в долине Дору. Это место, где вино, природа и история сливаются воедино, оставляя незабываемые впечатления.
Португа́льская Респу́блика (порт. República Portuguesa) — государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе. Располагается в юго-западной части Пиренейского полуострова, занимая примерно 15 % его общей площади. Столица — Лиссабон. Официальный язык — португальский. Денежная единица — евро.
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