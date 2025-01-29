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Место, где вино рождается среди холмов: открываем Долину Дору

2:34
Туризм

Представьте себе: утреннее солнце окрашивает зелёные склоны виноградников, а лёгкий туман стелется над зеркальной гладью реки Дору.

Вино
Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вино

Здесь, на севере Португалии, находится один из старейших винодельческих регионов мира, чья история уходит в глубину веков.

Почему именно Дору?

Когда речь заходит о винах Европы, первыми на ум приходят Франция, Италия и Испания. Но те, кто решит свернуть с привычных маршрутов, будут вознаграждены.

Долина Дору — это не просто место для дегустации легендарного портвейна, но и потрясающий природный ландшафт с холмами, древними деревнями и впечатляющей гастрономией.

С чего начать путешествие?

Порту — ворота в Долину Дору. Этот город, расположенный на берегах реки, очаровывает своими узкими улочками, величественными мостами и знаменитыми винными погребами.

Здесь стоит попробовать портвейн в таких исторических местах, как Cockburn's, Taylor's или Graham's.

Главные винные регионы

Долина Дору разделена на три части:

  • Байшу-Корго (самая западная область) — лучшее место, чтобы познакомиться с местной кухней в уютных ресторанчиках городов Пешу-да-Регуа и Ламегу.
  • Чима-Корго — здесь находится Пиньян, центр винодельческой жизни. Отсюда можно отправиться на экскурсию по винодельням или в традиционные деревни.
  • Дору-Супериор — самая уединённая часть региона, идеальная для тех, кто хочет избежать туристической суеты.

Как увидеть Дору во всей красе?

  1. На поезде. Линия Дору — один из самых живописных железнодорожных маршрутов Европы. А летом можно прокатиться на ретро-поезде с паровозом начала XX века.
  2. На лодке. Старинные лодки рабело некогда перевозили бочки с вином, а теперь служат для неспешных круизов по реке.

Где остановиться?

Лучший способ прочувствовать атмосферу региона — остановиться на винодельне. Например, Quinta de Ventozelo предложит старинные рабочие домики с видом на виноградники, а в Quinta da Pacheca можно переночевать прямо в винной бочке!

Португалия славится своими пляжами и Лиссабоном, но её настоящая душа скрывается в долине Дору. Это место, где вино, природа и история сливаются воедино, оставляя незабываемые впечатления.

 
 

Уточнения

Португа́льская Респу́блика (порт. República Portuguesa) — государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе. Располагается в юго-западной части Пиренейского полуострова, занимая примерно 15 % его общей площади. Столица — Лиссабон. Официальный язык — португальский. Денежная единица — евро.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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