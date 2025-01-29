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Секретный курорт Италии: тишина, уют и самые чистые пляжи

1:56
Туризм

Италия славится шумными туристическими центрами, но в Апулии есть город, где можно насладиться тишиной и настоящей атмосферой страны.

пляж
Фото: Wikimedia Commons by WomEOS is licensed under Public domain
пляж

Барлетта — очаровательный приморский уголок, где извилистые улочки ведут к ласковым волнам Адриатики.

Здесь нет толп туристов, а цены приятно удивляют: ночь в отеле обойдётся менее чем в 80 евро, ужин в традиционной траттории — всего в 15 евро, а бокал домашнего пива — в 4 евро.

Как добраться?

Барлетта не принимает международные рейсы, но это не проблема. Долететь можно до аэропорта Бари — всего час езды, и вы на месте. Если выберете Неаполь, то вас ждёт живописная дорога: 2,5 часа на машине или 3,5 часа на поезде через Казерту.

Путешествие сквозь века

История Барлетты началась задолго до нашей эры — финикийцы торговали здесь ещё 2500 лет назад. Сегодня город хранит множество архитектурных сокровищ:

  1. Швабский замок — массивная крепость с жуткими темницами и потрясающим видом на море.
  2. Романско-готический собор — место коронации Фердинанда I Арагонского.
  3. Колосс Барлетты — величественная 16-футовая бронзовая статуя византийского императора.

Лучшие пляжи без толпы

Барлетта — это не только история, но и тёплые песчаные пляжи. Среди лучших мест для отдыха:

  • Spiaggia Litoranea di Levante — всего 14 минут пешком от центра, идеально для семейного отдыха.
  • Spiaggia Litoranea di Ponente — рай для любителей водных видов спорта.
  • Spiaggia di Margherita di Savoia — сочетание природы и пляжного отдыха: рядом находится уникальный солончаковый заповедник с розовыми фламинго.

Уточнения

Барле́тта (итал. Barletta) — портовый город в итальянском области Апулия, в провинции Барлетта-Андрия-Трани. Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица (Madonna dello Sterpeto) и Руджеро Каннский. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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