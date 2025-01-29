Секретный курорт Италии: тишина, уют и самые чистые пляжи

Италия славится шумными туристическими центрами, но в Апулии есть город, где можно насладиться тишиной и настоящей атмосферой страны.
Барлетта — очаровательный приморский уголок, где извилистые улочки ведут к ласковым волнам Адриатики.
Здесь нет толп туристов, а цены приятно удивляют: ночь в отеле обойдётся менее чем в 80 евро, ужин в традиционной траттории — всего в 15 евро, а бокал домашнего пива — в 4 евро.
Барлетта не принимает международные рейсы, но это не проблема. Долететь можно до аэропорта Бари — всего час езды, и вы на месте. Если выберете Неаполь, то вас ждёт живописная дорога: 2,5 часа на машине или 3,5 часа на поезде через Казерту.
История Барлетты началась задолго до нашей эры — финикийцы торговали здесь ещё 2500 лет назад. Сегодня город хранит множество архитектурных сокровищ:
Барлетта — это не только история, но и тёплые песчаные пляжи. Среди лучших мест для отдыха:
Барле́тта (итал. Barletta) — портовый город в итальянском области Апулия, в провинции Барлетта-Андрия-Трани. Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица (Madonna dello Sterpeto) и Руджеро Каннский.
Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.