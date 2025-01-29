Гид на год — куда можно отправляться в каждом месяце 2025-го

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская стюардесса составила подборку из 12 лучших направлений для путешествий в 2025 году, каждое из которых подходит для определенного месяца.

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Своими рекомендациями она поделилась на странице в соцсетях. По мнению бортпроводницы, в январе туристам стоит отправиться в Австралию, а в феврале — насладиться отдыхом в Таиланде. Для марта она выбрала ОАЭ, а для апреля — Японию. Май и июнь, по её мнению, лучше всего провести в Южной Корее и России, передает "Рамблер".

Идеальными направлениями для летних месяцев стюардесса назвала США (июль) и Черногорию (август). Испанию можно посетить в сентябре. В октябре, по её словам, подойдёт Турция, в ноябре — Танзания, а в декабре лучше всего посетить Великобританию.

Ранее эта же стюардесса рассказала, что происходит с чемоданами, забытыми пассажирами в аэропортах: такие вещи выставляют на аукцион и продают, если владельцы так и не находятся.

Уточнения

Гид — справочник, путеводитель по достопримечательным местам, выставкам, музеям, иногда — название библиографических указателей.

