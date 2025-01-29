Настоящий вызов для обоняния готовит рынок в Гонконге

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер посетил рынок сушеных морепродуктов в Гонконге и описал его как место "настоящего вызова для обоняния".

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain морепродукты

Как рассказал мужчина, речь идет о знаменитой улице Des Voeux Road West, расположенной в западной части Гонконга. Здесь сосредоточено множество прилавков, предлагающих сушеные морепродукты с очень сильным и специфическим запахом. Среди товаров он отметил сушеные морские огурцы, гребешки, анчоусы, медуз и другие традиционные деликатесы.

Блогер подчеркнул, что в китайской культуре сушеные морепродукты используют не только для кулинарии, но и в лечебных целях. Он рекомендовал туристам обязательно посетить это место, чтобы "прочувствовать настоящую атмосферу и душу Гонконга".

Ранее в своем блоге он также рассказывал, что Гонконг производит впечатление города с огромным количеством мигрантов. В частности, он заметил десятки палаток в парке Виктория и множество женщин в мусульманской одежде, что подчеркивает культурное разнообразие города. Своими впечатлениями поделился в своем блоге "Кутовой про путешествия" на платформе "Дзен"

Уточнения

Обоня́ние (лат. olfactus) — ощущение запаха, способность определять запах веществ, разновидность хеморецепции.



