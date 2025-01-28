Традиционный японский дом оказался испытанием для туристки

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогерша рассказала о своем опыте проживания в традиционном японском доме в Киото, отметив, что уже на следующий день захотела оттуда уехать.

Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Отель в Японии

По словам блогерши, она с супругом решила пожить в обычном японском доме, чтобы прочувствовать жизнь местных жителей. Однако их ожидания не оправдались. Владелец дома оказался не слишком дружелюбным и выдвинул ряд строгих правил. Например, в помещении нужно было передвигаться только в тапочках или босиком, а в туалет разрешалось заходить исключительно в специальных вьетнамках, предназначенных для всех гостей.

Сон на традиционных японских татами также оказался испытанием. Девушка призналась, что это было далеко от романтического образа, который она себе представляла.

"Я совершенно не понимаю тех, кто восторженно снимает видео о жизни в таких домах и сна на футоне. Это неудобно", — поделилась она.

Историю девушка опубликовала в своем блоге "Тут вам не там" на платформе "Дзен".

Уточнения

Кио́то — японский город, определённый указом правительства. Расположен в центральной части острова Хонсю.

