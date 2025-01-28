Что больше всего раздражает постояльцев в гостиницах

Стюардесса из России, работающая в Emirates, поделилась в соцсетях раздражающими её особенностями гостиниц.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Номер в отеле

Одной из главных претензий бортпроводницы стало отсутствие возможности завтракать в любое время суток. Для людей с нестандартным графиком работы, по её словам, это крайне неудобно. Также она выразила недовольство тем, что в номерах зачастую нет единой кнопки для выключения всего света, и приходится отдельно гасить каждую лампу.

Еще один момент, который её раздражает, это слишком плотно заправленные одеяла. Чтобы их достать из-под матраса, приходится прилагать усилия. Кроме того, она обратила внимание на неудобство заблокированных лифтов, которые можно использовать только при наличии ключ-карты от номера, передает "Рамблер".

Ранее эта стюардесса рассказывала о запретных действиях на борту самолета. Например, нанесение тканевых масок на высоте, где влажность практически нулевая, может вместо увлажнения высушить кожу.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

