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Что больше всего раздражает постояльцев в гостиницах

Туризм

Стюардесса из России, работающая в Emirates, поделилась в соцсетях раздражающими её особенностями гостиниц. 

Номер в отеле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Номер в отеле

Одной из главных претензий бортпроводницы стало отсутствие возможности завтракать в любое время суток. Для людей с нестандартным графиком работы, по её словам, это крайне неудобно. Также она выразила недовольство тем, что в номерах зачастую нет единой кнопки для выключения всего света, и приходится отдельно гасить каждую лампу.

Еще один момент, который её раздражает, это слишком плотно заправленные одеяла. Чтобы их достать из-под матраса, приходится прилагать усилия. Кроме того, она обратила внимание на неудобство заблокированных лифтов, которые можно использовать только при наличии ключ-карты от номера, передает "Рамблер". 

Ранее эта стюардесса рассказывала о запретных действиях на борту самолета. Например, нанесение тканевых масок на высоте, где влажность практически нулевая, может вместо увлажнения высушить кожу.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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