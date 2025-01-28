В какие страны туристам из России стало сложнее получить шенгенские визы

Российский тревел-блогер раскрыл страны Европы, которые сложнее всего выдают визы для россиян.
Своими наблюдениями он поделился на странице в соцсетях. По его словам, самые сложные шенгенские визы россияне получают от Германии и Швейцарии. Эти страны предоставляют разрешение на въезд только при наличии официального приглашения от родственников, компаний или для медицинского лечения.
Швеция, как отметил блогер, полностью приостановила выдачу туристических виз из-за нехватки кадров. В свою очередь, Словения выдает в основном однократные визы и тщательно проверяет документы заявителей, передает "Рамблер".
Ранее Болгария ужесточила требования для россиян, желающих получить визу. Теперь пенсионерам необходимо предоставить справку из Социального фонда России, подтверждающую их деятельность за последние десять лет.
Шенге́нское соглаше́ние — соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах ряда государств Европейского союза.
Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.