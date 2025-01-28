Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цель — уничтожение России: Армения готовится показать свое лицо
Налаживание контактов — делегация РФ впервые прибыла в Дамаск после свержения Асада
Куда ведет кризис — политолог Ищенко рассказ о перспективах США по Украине
Рискованный эксперимент водителей: чем опасно выключение мотора в движении
Как минимизировать скачки сахара: 5 полезных продуктов, которые стоит добавить в меню
Эти приборы категорически запрещено включать с помощью удлинителя
Планка на локтях: простое упражнение для комплексной тренировки
Как справиться с беспокойством собаки при вашем отсутствии
Что больше всего раздражает постояльцев в гостиницах

В какие страны туристам из России стало сложнее получить шенгенские визы

0:58
Туризм

Российский тревел-блогер раскрыл страны Европы, которые сложнее всего выдают визы для россиян.

виза, паспорт
Фото: Wikimedia Commons by Craig Heimburger is licensed under Public domain
виза, паспорт

Своими наблюдениями он поделился на странице в соцсетях. По его словам, самые сложные шенгенские визы россияне получают от Германии и Швейцарии. Эти страны предоставляют разрешение на въезд только при наличии официального приглашения от родственников, компаний или для медицинского лечения.

Швеция, как отметил блогер, полностью приостановила выдачу туристических виз из-за нехватки кадров. В свою очередь, Словения выдает в основном однократные визы и тщательно проверяет документы заявителей, передает "Рамблер". 

Ранее Болгария ужесточила требования для россиян, желающих получить визу. Теперь пенсионерам необходимо предоставить справку из Социального фонда России, подтверждающую их деятельность за последние десять лет.

Уточнения

Шенге́нское соглаше́ние — соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах ряда государств Европейского союза.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
Еда и рецепты
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки Аудио 
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Правда ТВ
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить Видео 
Эти три простых ингредиента отпугнут муравьёв от вашего огорода навсегда
Вредители и болезни
Эти три простых ингредиента отпугнут муравьёв от вашего огорода навсегда Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Последние материалы
Что ждёт человечество после ядерной войны
Сын Ширвиндта объяснил, почему семье пришлось обратиться в суд из-за наследства отца
Сенатор Епифанова объяснила, почему текущий МРОТ недостаточен для жизни
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
В какие страны туристам из России стало сложнее получить шенгенские визы
Джинсы прямо сейчас: как сочетать их в 12 модных и уютных образах
Отличная локация и инфраструктура: в Челябинске продаётся производственное помещение
Как укрепить иммунитет растений с помощью аспирина
Дети в восторге, а вы отдыхаете: тесто для пиццы своими руками
Mercedes-AMG теряет клиентов из-за отказа от V8
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.