В какие страны туристам из России стало сложнее получить шенгенские визы

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер раскрыл страны Европы, которые сложнее всего выдают визы для россиян.

Фото: Wikimedia Commons by Craig Heimburger is licensed under Public domain виза, паспорт

Своими наблюдениями он поделился на странице в соцсетях. По его словам, самые сложные шенгенские визы россияне получают от Германии и Швейцарии. Эти страны предоставляют разрешение на въезд только при наличии официального приглашения от родственников, компаний или для медицинского лечения.

Швеция, как отметил блогер, полностью приостановила выдачу туристических виз из-за нехватки кадров. В свою очередь, Словения выдает в основном однократные визы и тщательно проверяет документы заявителей, передает "Рамблер".

Ранее Болгария ужесточила требования для россиян, желающих получить визу. Теперь пенсионерам необходимо предоставить справку из Социального фонда России, подтверждающую их деятельность за последние десять лет.

Уточнения

Шенге́нское соглаше́ние — соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах ряда государств Европейского союза.



