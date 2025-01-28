В России обсуждают вве­дение потол­ка цен на авиабилеты

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

К сентябрю 2025 г. все авиаперевозчики РФ должны подготовить свои коммерческие политики.

Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ аэропорт, зал ожидания

Рекомендации по их формированию авиакомпании получили от ФАС, антимонопольной службы и Минтранса. Ожидается, что после ввода коммерческих политик ценообразование авиакомпаний будет более прозрачным и умеренным, благодаря чему перелеты станут доступнее, сообщают "Известия".

На данный момент антимонопольный регулятор рассматривает ценовые политики 15 перевозчиков, 2 таких документа уже согласованы. В них "Аэрофлот" и S7 Airlines зафиксировали, что доля продаж билетов дешевле экономически обоснованного тарифа составит минимум 60 %, а билетов по максимальному тарифу будет продаваться менее 2,5 %. В ФАС надеются, что другие перевозчики последуют примеру коллег.

Потолок стоимости авиабилетов ценовые политики пока не ограничивают. Некоторые эксперты предполагают, что необходимо установить предельные цены на определенные категории билетов или по определенным направлениям. Противники этой идеи считают, что искусственное ограничение стоимости плохо скажется на работе авиакомпаний.

Уточнения

Биле́т (фр. billet, от средневекового billetus — записка, письмо, свидетельство; удостоверение) — документ, удостоверяющий наличие некоего права у какого-либо определённого лица или у предъявителя билета.

