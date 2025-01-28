Священник помолится за погибших на перевале Дятлова — экспедиция стартует в январе

На перевал Дятлова отправится священник, чтобы отслужить литию в память о девяти погибших туристах.

Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ турист

Об этом сообщает "Царьград". Иерей Максим Крылов, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Нижних Сергиях, примет участие в экспедиции на перевал Дятлова. По информации пресс-службы Екатеринбургской епархии, священник проведет литию в память о девяти туристах, которые трагически погибли в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года.

По информации "Нового Дня", группа туристов-экстремалов из Урала планирует пройти тем же маршрутом, что и группа Игоря Дятлова, воссоздав условия, максимально близкие к тем, что были в 1959 году.

Александр Федотов, руководитель экспедиции, отметил в социальных сетях, что в рамках проекта участники установят копию палатки, идентичной той, которую использовала группа Дятлова.

Начало экспедиции намечено на 30 января. Туристы собираются разбить лагерь на северо-восточном склоне горы Холатчахль, рядом с местом, где, по данным следствия, в 1959 году была обнаружена палатка группы Дятлова.

Уточнения

Перевал Дя́тлова — перевал на Северном Урале между горой Холатчахль (1096,7 м) и безымянной высотой 905 м, стоящей несколько особняком к востоку от Главного Уральского хребта.

