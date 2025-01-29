Советы по экономии на перелётах: даты, маршруты и бронирование

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы хотите сэкономить на авиабилетах, стоит учитывать ряд рекомендаций. Прежде всего, избегайте покупки билетов на 1-е и 15-е числа месяца, так как цены в эти даты часто бывают выше.

Фото: commons.wikimedia.org by Rene Ehrhardt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салон самолета

В летние месяцы выгоднее планировать вылет в мае с возвращением в июне, а для поездок на курорты в бархатный сезон выбирайте конец августа вместо начала сентября. Если вы планируете горнолыжный отдых, лучше отправляться после январских праздников — так вы сможете сэкономить.

Кроме дат, важно учитывать и другие факторы. Например, выбирайте менее популярные дни недели и время для вылета: вторник вместо пятницы и ранние утренние рейсы, например в 6 утра, вместо более поздних в 10 часов.

При покупке билетов выбирайте маршруты туда и обратно в одном бронировании — это позволит сэкономить 10-15%. Билеты лучше покупать заранее и непосредственно на сайте авиакомпании, чтобы избежать дополнительных сборов.

Кроме того, обратите внимание на альтернативные маршруты с пересадками, которые часто дешевле прямых рейсов.

Туроператоры также могут предложить выгодные условия: они закупают блоки мест у авиакомпаний и продают их в составе турпакетов, что может быть более доступным вариантом для отдыха.