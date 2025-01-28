Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы всё ещё прогреваете автомобиль перед поездкой? Эксперты пришли к выводу, что это бессмысленно
Спасите свои деревья: как справиться с дуплом на плодовом растении
Уход за шерстью: как часто следует мыть вашего четвероногого друга
Румынские фермеры отказываются выращивать картофель
Не пересушите грудку: сколько минут её нужно варить
Настя Ивлеева пошутила про чёлку Иды Галич
Американцы жёстко обновили старую ржавую Lada, превратив её в электромобиль: источник энергии — аккумуляторные дрели
Неприятный сюрприз: салоны автомобилей Changan начали покрываются снегом
Kia отзывает 80 тысяч автомобилей из-за проблем с безопасностью. Кто попал в список?

Маленький Париж в Италии

1:08
Туризм

Деревню Арсоли в Италии называют маленьким Парижем.

Деревня Арсоли, Италия
Фото: commons.wikimedia.org by Bariant, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деревня Арсоли, Италия

Впервые такое название ей дал Луиджи Пиранделло более ста лет назад.

Время в Арсоли, по сравнению с французской столицей, похоже, застыло, показывая прекрасное прошлое. Одной из достопримечательностей является замок Массимо, названный в честь семьи, внёсшей большой вклад в развитие деревни. Он построен в 15 веке и является свидетелем многовековой истории. Он восхищает своими фресками, салонами, коллекцией оружия и пейзажами.

Это деревня, которую следует исследовать пешком, прогуливаясь по узким и каменным улочкам, время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться историческим наследием Арсоли, например, фонтаном XVI века на площади Валерия или церковью Святого Михаила Архангела или Святого Лаврентия.

И, конечно же, отведайте местную гастрономию, где преобладают супы из фасоли, яичные пасты или другие блюда на основе овощей и других ингредиентов.

 

Уточнения

А́рсоли (итал. Arsoli) — коммуна в Италии, расположена в области Лацио, подчинена административному центру Рим (провинция).

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Еда и рецепты
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает Аудио 
Накачать мощные бицепсы поможет эта маленькая хитрость: одна деталь изменит весь результат от тренировки
Новости спорта
Накачать мощные бицепсы поможет эта маленькая хитрость: одна деталь изменит весь результат от тренировки Аудио 
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Еда и рецепты
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд Аудио 
Популярное
Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона

В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?

Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
На Земле может появиться новый океан
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Последние материалы
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области
Румынские фермеры отказываются выращивать картофель
Не пересушите грудку: сколько минут её нужно варить
Настя Ивлеева пошутила про чёлку Иды Галич
Американцы жёстко обновили старую ржавую Lada, превратив её в электромобиль: источник энергии — аккумуляторные дрели
Неприятный сюрприз: салоны автомобилей Changan начали покрываются снегом
Kia отзывает 80 тысяч автомобилей из-за проблем с безопасностью. Кто попал в список?
Киркоров и Орбакайте выступили на свадьбе в США. Там были гости, поддерживающие Украину
Маленький Париж в Италии
Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.