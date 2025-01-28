Маленький Париж в Италии

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Деревню Арсоли в Италии называют маленьким Парижем.

Фото: commons.wikimedia.org by Bariant, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деревня Арсоли, Италия

Впервые такое название ей дал Луиджи Пиранделло более ста лет назад.

Время в Арсоли, по сравнению с французской столицей, похоже, застыло, показывая прекрасное прошлое. Одной из достопримечательностей является замок Массимо, названный в честь семьи, внёсшей большой вклад в развитие деревни. Он построен в 15 веке и является свидетелем многовековой истории. Он восхищает своими фресками, салонами, коллекцией оружия и пейзажами.

Это деревня, которую следует исследовать пешком, прогуливаясь по узким и каменным улочкам, время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться историческим наследием Арсоли, например, фонтаном XVI века на площади Валерия или церковью Святого Михаила Архангела или Святого Лаврентия.

И, конечно же, отведайте местную гастрономию, где преобладают супы из фасоли, яичные пасты или другие блюда на основе овощей и других ингредиентов.

Уточнения

А́рсоли (итал. Arsoli) — коммуна в Италии, расположена в области Лацио, подчинена административному центру Рим (провинция).

