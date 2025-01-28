5 самых опасных мест в мире

Самые опасные места в мире зачастую определяются своими экстремальными природными условиями и факторами, которые угрожают жизни человека.
1. Змеиный остров, Бразилия.
Илья-да-Кеймада-Гранде, более известный как Змеиный остров, находится у побережья Бразилии в Атлантическом океане. Здесь обитает один из самых опасных видов змей — золотая змея-копьё. Площадь острова всего 106 гектаров, здесь есть и голые скалы, и тропические леса. Остров доступен только для исследователей, одобренных ВМС Бразилии и Федеральным агентством охраны природы Бразилии.
2. Остров Северный Сентинел, Индия.
Остров Северный Сентинел, входящий в состав индийских Андаманских и Никобарских островов, известен своим изолированным коренным населением Сентинелес, которое не любит контактов с посторонними. Остров окружён опасными водами, что делает доступ к нему трудным и опасным.
3. Берег Скелетов, Намибия.
Берег Скелетов в Намибии - это пустынный участок побережья с туманами, сильными течениями и зыбучим песком. Здесь обитают опасные дикие животные, в том числе львы и гиены.
4. Оймякон, Россия.
Оймякон в Сибири, известен как одно из самых холодных населённых мест на Земле, славится своими экстремальными субарктическими температурами, которые зимой могут опускаться ниже -50 градусов. Большую часть года земля остаётся замёрзшей, что делает сельское хозяйство практически невозможным. Однако якутов это не пугает.
5. Пустыня Данакиль, Восточная Африка.
Пустыня Данакиль или пустыня Афар, расположена между северо-восточной Эфиопией, южной Эритреей и северо-западным Джибути. Это одно из самых жарких и негостеприимных мест на Земле. Площадь её 136 956 квадратных километров и является домом для небольшой общины афар, занимающейся добычей соли. Этот район окружён вулканами и токсичными газами. Днём температура превышает 50 градусов, а осадков выпадает менее 25 мм в год.
В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?