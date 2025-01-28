5 самых опасных мест в мире

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самые опасные места в мире зачастую определяются своими экстремальными природными условиями и факторами, которые угрожают жизни человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Varlamov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Оймякон, Республика Саха (Якутия), Россия

1. Змеиный остров, Бразилия.

Илья-да-Кеймада-Гранде, более известный как Змеиный остров, находится у побережья Бразилии в Атлантическом океане. Здесь обитает один из самых опасных видов змей — золотая змея-копьё. Площадь острова всего 106 гектаров, здесь есть и голые скалы, и тропические леса. Остров доступен только для исследователей, одобренных ВМС Бразилии и Федеральным агентством охраны природы Бразилии.

2. Остров Северный Сентинел, Индия.

Остров Северный Сентинел, входящий в состав индийских Андаманских и Никобарских островов, известен своим изолированным коренным населением Сентинелес, которое не любит контактов с посторонними. Остров окружён опасными водами, что делает доступ к нему трудным и опасным.

3. Берег Скелетов, Намибия.

Берег Скелетов в Намибии - это пустынный участок побережья с туманами, сильными течениями и зыбучим песком. Здесь обитают опасные дикие животные, в том числе львы и гиены.

4. Оймякон, Россия.

Оймякон в Сибири, известен как одно из самых холодных населённых мест на Земле, славится своими экстремальными субарктическими температурами, которые зимой могут опускаться ниже -50 градусов. Большую часть года земля остаётся замёрзшей, что делает сельское хозяйство практически невозможным. Однако якутов это не пугает.

5. Пустыня Данакиль, Восточная Африка.

Пустыня Данакиль или пустыня Афар, расположена между северо-восточной Эфиопией, южной Эритреей и северо-западным Джибути. Это одно из самых жарких и негостеприимных мест на Земле. Площадь её 136 956 квадратных километров и является домом для небольшой общины афар, занимающейся добычей соли. Этот район окружён вулканами и токсичными газами. Днём температура превышает 50 градусов, а осадков выпадает менее 25 мм в год.