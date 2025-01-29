Разлив мазута: модели показывают угрозу для Кавказа и Крыма

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Учёные продолжают борьбу с последствиями экологической катастрофы, вызванной разливом мазута после крушения танкера "Волгонефть-239".

Фото: Wikimedia Commons by Alexxx1979 is licensed under Public domain Геленджик, пляж, море

Для оценки и прогнозирования распространения загрязнения применяется численная модель, основанная на данных Оперативного прогноза состояния морской среды. Эти расчёты подтверждаются математическими моделями и результатами прошлых экспедиционных наблюдений.

Об особенностях наблюдений с порталом Наука.РФ поделился Сергей Коновалов — директор Морского гидрофизического института РАН.

Мазутное загрязнение распространилось от Керченского пролива вдоль Кавказского побережья и в сторону Крыма. Такая динамика обусловлена особенностями циркуляции вод Чёрного моря.

Основной циклонический круговорот против часовой стрелки, характерный для этого региона, а также система циклонических вихрей у берега способствуют переносу мазута. Эти природные механизмы обеспечивают движение загрязнения к прибрежным зонам Кавказа и Крыма, усложняя процесс ликвидации последствий разлива.