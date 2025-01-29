Разлив мазута: модели показывают угрозу для Кавказа и Крыма

Учёные продолжают борьбу с последствиями экологической катастрофы, вызванной разливом мазута после крушения танкера "Волгонефть-239".
Для оценки и прогнозирования распространения загрязнения применяется численная модель, основанная на данных Оперативного прогноза состояния морской среды. Эти расчёты подтверждаются математическими моделями и результатами прошлых экспедиционных наблюдений.
Об особенностях наблюдений с порталом Наука.РФ поделился Сергей Коновалов — директор Морского гидрофизического института РАН.
Мазутное загрязнение распространилось от Керченского пролива вдоль Кавказского побережья и в сторону Крыма. Такая динамика обусловлена особенностями циркуляции вод Чёрного моря.
Основной циклонический круговорот против часовой стрелки, характерный для этого региона, а также система циклонических вихрей у берега способствуют переносу мазута. Эти природные механизмы обеспечивают движение загрязнения к прибрежным зонам Кавказа и Крыма, усложняя процесс ликвидации последствий разлива.
Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.