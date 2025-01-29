Как улететь на Сейшелы за 53 тысячи: акционные рейсы с пересадкой

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы получили возможность недорого слетать на Сейшелы в начале февраля. Авиакомпания "Аэрофлот" предлагает акционные рейсы с пересадкой в Москве. Например, из Казани можно вылететь в Москву 1 февраля, а затем отправиться на Сейшельские острова 3 февраля. Обратный рейс запланирован на 10 февраля с 10-часовой стыковкой.

Фото: Wikimedia Commons by Tobias Alt, Tobi 87 is licensed under Public domain Сейшельские острова

Стоимость перелёта туда и обратно по тарифу "Эконом лайт", включающему только ручную кладь до 10 кг, составляет 53 400-53 700 рублей. Если нужен багаж, придётся доплатить 13 тысяч рублей.

Остановка в Москве на пути туда продлится более 29 часов, поэтому придётся бронировать гостиницу. На обратном пути ночёвка в столице также необходима: прилёт из Маэ вечером 10 февраля, а вылет в Казань утром следующего дня.

На рейсах "Москва — Маэ — Москва" доступна услуга Sleep+, включающая спальный набор с подушкой и пледом. Однако такой перелёт без региональных сегментов обойдётся в 78 700 рублей. Для желающих есть альтернативные варианты маршрутов с пересадками и другими авиакомпаниями.

Уточнения

Сейше́льские Острова́ — островное государство в Восточной Африке.

