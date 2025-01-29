Как слетать в Вену, Барселону или Осло за 20 тысяч рублей

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines проводит распродажу авиабилетов с 28 по 31 января. Путешествовать по акционным тарифам можно с 10 февраля по 30 марта. В список предложений входят рейсы из российских городов со стыковкой в Стамбуле.

Фото: Wikimedia Commons by Moritz 2011, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Pegasus Airlines

Например, из Москвы в Болонью или Осло можно слетать за 18-19 тысяч рублей, а из Санкт-Петербурга в Барселону или Вену — за 22 500 и 23 тысячи рублей соответственно. Для поездок в Европу потребуется шенгенская виза, вид на жительство или другие законные основания.

Из Пулково доступны рейсы в Касабланку за 26 тысяч рублей и Хургаду за 22 тысячи. Из Москвы также можно отправиться в Шарджу — билеты туда-обратно обойдутся в 30 тысяч рублей.

Самый недорогой тариф предполагает возможность взять с собой лишь ручную кладь до 3 кг. За багаж и другие дополнительные услуги придётся доплатить.

Билеты можно приобрести через официальный сайт или мобильное приложение Pegasus Airlines, но для этого потребуется карта иностранного банка. Если такой возможности нет, можно воспользоваться услугами билетных агрегаторов, которые принимают оплату российскими картами, но взимают комиссию.

Уточнения

Pegasus Airlines (тур. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.) — турецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в районе Халкалы (Кючюкчекмедже, Стамбул).



Касабла́нка (от исп. Casablanca — «белый дом», араб. الدار البيضاء‎, Эд-Дар-эль-Бейда — «белый дом», бербер. ⴰⵏⴼⴰ ) — крупнейший и самый густонаселённый город в Марокко.



Хурга́да (также Эль-Гурдака, Эль-Хардага, араб. الغردقة‎ — произносится как [el ɣæɾˈdæʔæ] — Эль-Гарда́ка) — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта.

