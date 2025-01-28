В РФ могут появиться специальные туристские поезда и железнодорожные маршруты

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство экономического развития России предложило внедрить специализированные туристические поезда, а также разработать маршруты и систему железнодорожных перевозок для туристов. Эта инициатива изложена в новых законопроектах.

Фото: flickr.com by Luxury Train Club, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тарелка фруктов в поезде

Туристический поезд представляет собой пассажирский состав или группу вагонов без пересадок, в рамках которых предусмотрены промежуточные остановки для высадки пассажиров. Цель таких остановок — предоставить туристам и экскурсионным группам возможность ознакомиться с достопримечательностями и инфраструктурой, связанной с туристической деятельностью, как указано в законопроекте.

Кроме того, в документе поясняется, что железнодорожные перевозки для туристов включают транспортирование пассажиров и их багажа в составе туристического пакета.

Что касается туристического железнодорожного маршрута, то он определяется как путь следования туристического поезда с запланированными длительными остановками, которые позволяют предоставить дополнительные услуги туристам и экскурсантам. В поправках также установлено, что правила осуществления туристических перевозок, относящихся к пассажирам и их багажу, будут утверждаться соответствующим федеральным органом, занимающимся вопросами железнодорожного транспорта, передает ТАСС.

Уточнения

Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, развития предпринимательской деятельности.

