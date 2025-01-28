Спрос на отдых в Калининграде увеличился на 33%

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

После экологической катастрофы на Чёрном море наблюдается значительный рост интереса к отдыху в Калининградской области — увеличился он на 33%. Туристические буклеты активно привлекают россиян на побережье Балтики, акцентируя внимание на широких песчаных пляжах Янтарного, их безупречной чистоте и хорошей инфраструктуре.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

В то же время, наибольший интерес вызывает купальный сезон на пляжах Японского моря, где рост спроса составил 45%. Также туристы начинают обращать внимание на вдоль Каспия с его песчаными и ракушечными побережьями. На третьем месте по популярности оказался Дагестан, который стал наиболее привлекательным направлением для морского отдыха в 2025 году. В этом сезоне на 15% возросло количество желающих посетить Байкал, Алтай и санатории Кавказских Минеральных Вод.

Кроме этого, в январе также зафиксировано увеличение интереса к летнему отдыху в Калининградской области на 33%. В прошлом летнем сезоне здесь было обустроено 17 пляжей. Наибольшей популярностью пользуются пляжи с широкими песчаными полосами в Янтарном, такие как "Янтарный" и "Центральный", которые получили награду "Синий флаг" — знак, подтверждающий наличие развитой инфраструктуры и чистоты воды. Об этом сообщил портал "Известия" во вторник, 28 января.

Уточнения

Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации.

