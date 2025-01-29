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Сати Казанова обвинила авиакомпанию Turkish Airlines в бесчеловечности

1:12
Туризм

Сати Казанова с семьёй пережила непростую ситуацию во время путешествия в Турин с пересадкой в Стамбуле. Рейс из Москвы был задержан, оставив всего 45 минут на пересадку в огромном аэропорту.

Turkish airlines
Фото: www.flickr.com by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Turkish airlines

Певице с маленьким ребёнком пришлось бежать через весь терминал, чтобы успеть на следующий рейс. Никто из персонала аэропорта не предложил помощь. Когда семья обратилась к водителям гольф-каров, те отказали, сославшись на отсутствие времени.

Супругу Сати всё-таки удалось добежать до гейта, чтобы предупредить сотрудников авиакомпании о ситуации. Тем не менее, певица выразила разочарование в компании, отметив её бесчеловечность. Она подчеркнула, что система должна автоматически учитывать такие случаи и помогать пассажирам с детьми.

Позже Сати признала, что, возможно, её реакция была слишком эмоциональной. Она отметила, что рядовые сотрудники авиакомпании вряд ли могли повлиять на происходящее. В итоге история завершилась потерей чемодана, добавив ещё одну неприятную деталь к общему впечатлению от поездки.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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