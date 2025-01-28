Эксперты рассказали, чем может удивить туристов Гродно

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гродно — это значимый областной центр, находящийся на западе Беларуси на одной из главных рек страны — Немане. Город имеет глубокие исторические корни, его основание датируется 1128 годом. Гродно является важнейшим центром католицизма в Беларуси.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На борту самолета

Прежде чем отправиться в сам Гродно, стоит заглянуть в его окрестности, а именно в Коробчицы. Здесь на территории в 54 гектара расположен агротуристический комплекс, который стилизован под усадьбу XIX века. Гостей здесь встречают особым образом, организуя выезд экипажа. Кроме того, посетителям предлагаются дилижанс и даже карета. Экскурсия начинается с посещения зоопарка.

Здесь же находится резиденция Деда Мороза и конно-спортивный комплекс. В этом чудесном месте есть пять водоемов, полных рыбы, красивые мостики, уютные беседки и цветущие клумбы. Также на территории расположен дендропарк, в котором можно увидеть более 500 видов растений. Недавно появилась ротонда, а в настоящее время возводится церковь.

Еще одной важной причиной для путешествия в Гродно является возможность посетить Девятовку, где находится костел Пресвятого Искупителя. Этот храм впечатляет своим архитектурным стилем, так как был построен в начале 2000-х годов в духе неоконструктивизма.

Костел на Девятовке также уникален тем, что он является единственным приходом в Гродно, где в период адвента, то есть подготовки к Рождеству, проводятся специальные службы. Эти службы проходят на рассвете и посвящены Пресвятой Деве Марии, в знак благодарности за её согласие принять Божью волю и родить Спасителя.

Уточнения

Гро́дно — город в Республике Беларусь, административный центр Гродненской области, а также Гродненского района, в состав которого город не входит. В течение 2014 года город носил звание «Культурная столица Беларуси».



