Самые большие статуи в мире: откройте для себя четыре величественных памятника в разных частях света

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самые высокие статуи в мире представляют собой настоящие произведения искусства, которые отражают как религиозные верования, так и исторические события в разных странах.

Фото: flickr.com by Гэри Тодд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Весенний Храм Будды

Статуя Единства

Самая высокая в мире Статуя Единства, расположенная в Индии, достигает высоты 182 метра. Этот памятник, открытый в 2018 году, посвящен политику Сардару Валлаббхаю Пателю, одному из основателей современной Индии.

Эта конструкция из бронзы и стали в провинции Гуджарат предлагает смотровую площадку на высоте 153 метра. Кроме того, здесь можно насладиться панорамными видами, посетить музей и тематический парк.

Будда Весеннего Храма

Одна из крупнейших статуй в мире находится в городе Чжаоцунь, Китай. Расположенная в Весеннем храме, она олицетворяет Будду Вайрочану и достигает высоты 153 метра.

Строительство статуи велось с 1997 по 2008 год, и она имеет 20-метровый постамент и 25-метровый трон в форме цветка лотоса.

Лайкьюн Секкья

Гигантские статуи Будды Лайкьюн Секкья, стоящие и полулежащие, возвышаются возле Монивы, Мьянма. Расположенная в Кхатакан Таунге, фигура достигает высоты 116 метров, включая постамент высотой 13,5 метров.

Строительство этого памятника началось в 1996 году и было завершено 21 февраля 2008 года.

Будда Ушику Дайбуцу

В Японии, в городе Усику, находится Будда храма Усику-Дайбуцу, высота которого составляет 120 метров. Из них 100 метров приходится на саму статую, а оставшиеся 20 — на постамент.

Этот памятник, олицетворяющий Амитабху, одного из пяти Будд медитации, был построен в 1955 году.

Уточнения

Бу́дда — духовный учитель, который жил в Южной Азии в VI или V веке до н. э., основатель и центральная фигура буддизма.



