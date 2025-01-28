Какие курорты могут стать альтернативой Анапе летом 2025 года

Как ранее информировал Российский союз туристической отрасли, в середине января наблюдалось снижение числа бронирований на летний отдых в Анапе. Туроператоры ожидают, что интерес к этому направлению начнет увеличиваться к апрелю-маю, когда завершат работы по очистке пляжей. В это же время наблюдается рост спроса на альтернативные пляжные направления, среди которых первенство занимает Крым, а также другие курорты Кубани, особенно на побережье Азовского моря.

Фото: Wikimedia Commons by Pavel L feodus is licensed under Public domain море, солнце, горы

Согласно данным от сервиса бронирования отелей Travelline, в последние две недели наблюдается впечатляющий рост бронирований в Туапсе — на 73%, а в Архипо-Осиповке — на целых 400%. Станица Голубицкая на Азовском побережье Краснодарского края демонстрирует увеличение бронирований на 118% по сравнению с предыдущим годом, в то время как Ейск показывает рост на 265%. Также стоит отметить, что продажи отелей Крыма за тот же период возросли на 40% в сравнении с прошлым годом.

В компании "Алеан" отметили, что продажи летних туров в Сочи и Геленджик остаются на уровне аналогичного периода прошлого года, но по курортам Крыма и Азовского побережья Краснодарского края наблюдается явный рост.

"Число бронирований летних туров по этим направлениям выросло в два раза относительно прошлого года. Есть прирост объемов по Туапсинскому району, что отчасти связано с появлением нового объекта размещения: открылись продажи номеров в апарт-отеле Alean Residence Olginka 4*", — пояснила коммерческий директор компании Оксана Булах.

Согласно её утверждениям, туристы, которые ищут замену Анапе, проявляют живой интерес к курортам на Азовском море. Эти места славятся своими песчаными пляжами, неглубокими водами и тёплым морем, что делает их идеальными для семейного отдыха с детьми. Однако есть ряд нюансов: разнообразие гостиниц на этом побережье в основном ограничивается эконом-классом, а также гостевыми домами и базами отдыха без питания. Тем не менее, стоит отметить, что цены на проживание в аналогичных объектах, таких как гостевые дома без предоставления питания на Азовском побережье, на 15% ниже, чем в Анапе.

"Но семейные туристы хотят отдыхать на оборудованных пляжах. А при отсутствии трехразового питания в отеле интересуются номерами с мини-кухнями. Они также рассчитывают на то, что у отеля будет большая территория и развитая инфраструктура. По этим аспектам объекты на Азовском море не выдерживают конкуренции с анапскими отелями. Развлечений на азовских курортах тоже немного", — пояснила Булах.

Кроме того, по наблюдениям экспертов, сезон на Азовском побережье остается довольно коротким, охватывая период с июня по начало сентября. В течение всего года здесь недостаточно объектов размещения. Множество гостиниц начинает подготовку к летнему периоду лишь в апреле, и не все из них уже успели подготовить прайс-листы на предстоящее лето.

Директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева считает, что ближайшие курорты Краснодарского края могут стать подходящей альтернативой Анапе.

"В частности, мы сейчас видим рост раннего бронирования по Туапсинскому району более чем на 50%. Здесь сразу несколько курортных поселков с песчаными пляжами. Растет также Геленджик, Сочи прибавил 31%. Одновременно в 4,5 раза вырос Крым. Он набрал динамику еще в прошлом году, а сейчас может сказываться еще и влияние ситуации на анапском побережье. Как альтернатива может рассматриваться также Абхазия, где чистое море, пологий спуск, что удобно детям, а цены традиционно на 20-30% ниже, чем в Сочи. Это самые равнозначные замены для тех семейных туристов, которые выбирают отдых в России и предпочитают добираться на авто", — сказала эксперт.

Анапа — один из самых популярных курортов Черноморского побережья России, особенно для семейного отдыха с детьми. В 2024 году здесь отдохнуло около 5 млн человек. Для сравнения, лидер российского пляжного туризма Сочи принял 8 млн.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).



