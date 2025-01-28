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Земля динозавров: рай для семейного отдыха с детьми

3:36
Туризм

Если вы ищете необычное и увлекательное развлечение для всей семьи в конце каникул, то тематический Парк "Земля динозавров" в Мигеле Перейре, штат Рио-де-Жанейро, станет идеальным выбором.

Тираннозавр
Фото: commons.wikimedia.org by Elekes Andor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тираннозавр

В январе парк будет открыт каждый день с 9:00 до 17:00, а в остальные месяцы года — с четверга по вторник.

Расположение и история парка

Парк "Земля динозавров" расположен на территории лесного заповедника Атлантического леса площадью 1,5 миллиона квадратных метров и считается крупнейшим тематическим парком динозавров в мире. С момента открытия в 2022 году его посетило уже более 500 000 человек, из них 350 000 — только за последний год. В январе ожидается увеличение числа гостей как минимум на 50%, и парк готов принять семьи всех возрастов.

Достопримечательности "Земли динозавров"

В тематическом парке "Земля динозавров" представлено более 40 динозавров в натуральную величину, включая самого крупного в Латинской Америке. Его длина составляет 32 метра, а высота — 15 метров. Тщательно выполненные копии погружают посетителей в увлекательный доисторический мир.

Новейшие аттракционы

Одним из новейших аттракционов парка является Мега-сани — самые большие горные сани в Латинской Америке, открытые в августе 2024 года. Маршрут протяженностью 1,2 километра предлагает повороты и спуски среди гор Серра-де-Мигель-Перейра, а скорость может достигать 50 км/ч. Экскурсия оплачивается отдельно, стоимость начинается от 54 реалов.

Подвесная тропа и зиплайн

Для любителей острых ощущений в парке есть подвесная тропа длиной более 200 метров с местами высотой до 10 метров, позволяющая прогуляться среди деревьев Атлантического леса. А для тех, кто хочет получить еще больше впечатлений, предусмотрен зиплайн — скоростной спуск по стальному канату — длиной 300 метров и высотой 100 метров, который предлагает уникальный и захватывающий опыт общения с природой. Оба аттракциона оплачиваются отдельно: 29 и 49 реалов соответственно.

Доступ для посетителей с ограниченными возможностями

Грунтовые тропы и широкие улицы делают передвижение по парку удобным для всех посетителей. Парк предлагает поддержку в виде мониторов, указателей и прямого доступа к главному входу на автомобиле для людей в инвалидных колясках.

Тематический ресторан

Тематический ресторан парка приглашает отдохнуть и насладиться вкусными блюдами. Вдохновленное концепцией домашней еды, меню включает такие блюда, как мясной фарш с панировочными сухарями панко и ризотто с луком-пореем и лососем, а также эксклюзивные бургеры, такие как "Кимбургер", созданный в честь талисмана парка.

Парк "Земля динозавров" — ваш билет в мир развлечений

В завершение незабываемого путешествия в Мигель-Перейре, не упустите возможность посетить тематический парк "Земля динозавров". Этот рай для семейного отдыха, наполненный яркими впечатлениями, станет вашим проводником в мир динозавров.

Уточнения

Диноза́вры — возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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