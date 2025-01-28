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5 направлений для отдыха в Европе, от которых лучше отказаться в 2025 году

4:30
Туризм

Британская газета The Mirror недавно предостерегла британских туристов от поездок в пять европейских стран в 2025 году. В новом списке Fodor's отмечен ряд мест, которые "страдают от неустойчивой популярности". Причиной предупреждения стали различные проблемы, с которыми сталкиваются туристы в этих местах. Качество отдыха от этого сильно страдает.

Венеция
Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Венеция

Перечисленные в списке города в основном расположены в Европе. По словам издателя путеводителя, эти места "популярны по веской причине — они потрясающие, интересные и имеют культурное значение". Но иногда неудобства, связанные с путешествием в эти места перевешивают достоинства.

Венеция, Италия

Венеция, один из самых романтичных городов мира, ежегодно привлекает миллионы туристов. Однако популярность приводит к переполненности, особенно в пик туристического сезона, что привело к длинным очередям и росту цен на проживание и услуги.

Администрация города приняла решение ввести новые правила для туристов с целью ограничения массового туризма. За однодневное посещение необходимо заплатить. Поднялись и цены на проживание и питание в ресторанах. Так романтика Венеции для одних стала прибылью для других и неприятным туристическим наплывом для третьих

Кроме того, Венеция подвержена регулярным наводнениям, которые могут нарушить планы путешественников и затруднить передвижение по городу. Местная инфраструктура также находится не в лучшем состоянии. Во многих частях города исторические здания и каналы находятся в запущенном состоянии. Все эти факторы могут повлиять на общее впечатление от посещения исторического города.

Дубровник, Хорватия и сериал "Игра престолов"

Город, который часто называют "Жемчужиной Адриатики", является одним из самых посещаемых городов Хорватии. Его исторический центр, окруженный средневековыми стенами, и живописные улочки привлекают туристов со всего мира.

Существенным фактором увеличения числа посетителей стала популярность сериала "Игра престолов", некоторые сцены которого снимались в Дубровнике. Этот "кинотуризм" привлек в город множество поклонников сериала, что привело к переполнению улиц и увеличению нагрузки на инфраструктуру.

Чтобы помочь городу справиться с наплывом туристов, местные власти приняли такие меры, как ограничение количества круизных судов до двух в день. Постановление направлено на сокращение переполненности и защиту исторических памятников от повреждений.

Конец взрослого туризма в Амстердаме

Амстердам вводит меры против "тусовщиков", включая запрет на экскурсии по кварталу красных фонарей и ограничения на продажу алкоголя. Изменения могут повлиять на впечатления от посещения города.

Амстердам продолжает прилагать усилия по ограничению массового туризма и защите качества жизни местных жителей. Городской совет также принял решение закрыть главный круизный терминал. Этот шаг позволил реализовать в жизнь строительство моста, соединившего исторический центр с районом Норд.

Помимо закрытия портового терминала, власти Амстердама ввели такие меры, как запрет на курение марихуаны в общественных местах в центре города и противодействие проведению шумных вечеринок. Меры направлены на ограничение негативного воздействия туризма на город и его жителей.

Греция

Греческий остров Санторини страдает от чрезмерного туризма, что приводит к переполнению пляжей и ограничению возможностей размещения. Местные власти рассматривают меры по ограничению числа туристов, что может повлиять на доступность острова.

Барселона, Испания

Этот город переживает непростые времена в связи с ростом числа преступлений, направленных против туристов, включая карманные кражи. Местные жители также протестуют против массового туризма.

Планируя отпуск, путешественникам следует учитывать текущую ситуацию в местах назначения и, при необходимости, узнавать об альтернативных направлениях, предлагающих схожие впечатления без вышеупомянутых ограничений.

Уточнения

Вене́ция — город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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