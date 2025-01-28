Испания становится дороже: как изменились цены на размещение в отелях

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы планировали провести отпуск в Испании, готовьтесь к росту цен на размещение в отелях. В 2024 году стоимость ночи в среднем увеличивалась на 8%, и тенденция сохраняется.

Фото: Wikimedia Commons by Prayitno is licensed under Public domain отель, стойка администратора

Для многих это может стать неожиданностью, особенно учитывая, что в стране всё ещё сохраняется высокий туристический интерес.

Где остановиться?

Что интересно, сами испанцы чаще всего выбирают для отдыха отели в таких регионах, как Андалусия, Каталония и Валенсия.

Эти направления традиционно популярны среди местных жителей. Однако для иностранных туристов главным выбором остаются Канарские и Балеарские острова, а также Каталония.

Средняя продолжительность пребывания

По данным Национального института статистики, туристы в Испании в среднем остаются в отелях на три дня.

Это подтверждает, что хотя цены растут, для большинства путешественников короткие поездки остаются востребованными.

Что стоит учесть?

Говоря о стоимости ночёвки, стоит отметить, что цена на одноместный номер может варьироваться в зависимости от региона и сезона.

В крупных туристических центрах, таких как Барселона или Майорка, цены, как правило, гораздо выше, чем в менее популярных местах.

Тем не менее, даже с ростом цен Испания продолжает оставаться популярным направлением для отдыха.

Важно заранее планировать поездку и учитывать все нюансы, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Уточнения

Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España,) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

