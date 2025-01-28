Почему стоит заложить больше времени на пересадку в Китае в Новый год

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сезон "Чуньюнь" в Китае — это не только время для семейных встреч, но и период огромных трудностей для тех, кто решит поехать или лететь.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Китай

В преддверии китайского Нового года дороги переполнены, а вокзалы и аэропорты переживают настоящие очереди. Но что стоит за этим?

3 миллиарда поездок — рекорд в истории

С 21 января началась крупнейшая транспортная кампания в Китае, когда миллионы граждан отправляются к своим родным. Хотя официальные каникулы продлятся до 4 февраля, многие компании дают своим сотрудникам дополнительную неделю-другую отдыха.

В 2025 году прогнозируют до 3 миллиардов поездок, что становится новым рекордом. Только в первый день праздников китайские железные дороги перевезли 10,4 млн человек.

Продажа билетов побила рекорды

Прогнозы о популярности железнодорожных и воздушных путешествий стали реальностью.

По данным министерства транспорта Китая, количество проданных билетов на поезда уже превысило 200 миллионов, а дополнительным поездам было решено добавить еще 862 состава для того, чтобы справиться с потоком пассажиров.

Что ожидать от авиаперелетов?

Кроме того, в этом году китайские авиалинии ожидают ажиотаж на рейсах. Ожидается, что за период праздников будет выполнено 90 миллионов авиаперелетов.

Если вы планируете быть в Китае или лететь через страну транзитом, учитывайте, что вам придется заложить больше времени на пересадку, чем обычно.

Как подготовиться?

Если вы решили путешествовать по Китаю в этот период, подготовьтесь к множеству людей, вероятно, придется столкнуться с задержками.

Ожидайте переполненные вокзалы, старайтесь заранее планировать маршруты и учитывайте дополнительное время для пересадок.

Уточнения

Чуньюнь (кит. трад. 春運, упр. 春运, пиньинь Chūnyùn, палл. Чуньюнь, дословно — "весеннее перемещение"), также "весенний туристический ажиотаж" - в Китае период путешествий во время китайского Нового года с чрезвычайно высокой загруженностью дорог. Это явление также наблюдается в некоторых частях Азии таких как Япония, Вьетнам и Южная Корея.

