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Как аэропорты спасают забывчивых путешественников

2:08
Туризм

Каждый из нас хотя бы раз забывал что-то важное, собираясь в поездку. Хорошо, если эти мелочи можно докупить в магазине в аэропорту — от зубной щётки до носков.

Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Но кто-то может задаться вопросом: зачем в аэропорту продаются сами чемоданы?

Ведь это то, что точно должно быть под рукой. На самом деле причин для покупки нового багажа именно в аэропорту несколько, и все они звучат вполне убедительно.

Когда багаж выходит из строя

Чемоданы ломаются. Это может случиться в самый неподходящий момент: молния рвётся, колёса отваливаются, ручка трескается.

Если это происходит в аэропорту перед вылетом, необходимость купить новый чемодан становится критической. 

«Я покупаю багаж в аэропорту, потому что авиакомпания ломает мой чемодан. Они дают ваучер в магазин, чтобы я мог заменить его. Я переупаковываю вещи, старый чемодан выбрасывают, и я продолжаю путешествие». -  поделился своей историей один из пользователей. 

Нехватка места

Иногда чемодан просто становится недостаточно вместительным. Например, вы тщательно упаковали вещи в одну ручную кладь, но во время отпуска купили слишком много сувениров или подарков.

И тут на помощь приходит новый чемодан или складная сумка. Кстати, на Amazon можно найти варианты вроде спортивной сумки Bago с высокой оценкой и доступной ценой.

Другие причины покупки багажа

  • Идея фикс. Увидели яркий чемодан, который легко заметить на выдаче багажа? Почему бы не взять его?
  • Вес. Если багаж оказался слишком тяжёлым, иногда дешевле купить ещё один чемодан, чем платить за перевес.
  • Запасной план. Некоторые путешественники берут с собой складные сумки, чтобы избежать подобных ситуаций.

Как бы то ни было, наличие магазинов с багажом в аэропорту помогает решить множество проблем — от поломки старого чемодана до спасения ваших покупок.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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