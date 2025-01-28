Из Массачусетса на Аляску — почему американская пара решилась на переезд

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Семья, проживающая в сельской местности на Аляске, поделилась секретами автономного образа жизни при температурах до минус 50 градусов.

Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Коттедж зимой

Эми и Деннис почти десять лет назад решили покинуть городскую жизнь в Массачусетсе (США) и переехать в сельскую местность. Несмотря на суровые условия, они обнаружили массу преимуществ жизни на Аляске.

"Сбор ягод на Аляске совершенно уникален и не сравним с тем, что мы видели в других местах. Вы просто выходите из дома и можете сразу набрать в тару черники", — рассказывает Эми. DailyMail.com — Мы выращиваем капусту, картофель, лук, морковь и брокколи — это основные культуры в нашем огороде".

У них есть возможность наслаждаться свежайшими продуктами, к примеру, аляскинским лососем, которого они ловят почти у своего дома. По их словам, это один из самых вкусных видов рыбы, которые они когда-либо пробовали.

"Мы едим много дичи, в основном лосятина, карибу", — отмечает Эми.

Эми и Деннис занимаются удаленной работой в сфере недвижимости. В остальном их жизнь довольно скромна.

Семья также экономит деньги, консервируя и замораживая продукты.

Несмотря на жизнь в сельской местности, общение для них не стало менее важным. Их дочь Лена участвует в игровых группах, как и городские дети. В их общине на Аляске проживает около 100 постоянных жителей, и здесь даже есть собственная школа, правда, в классе учится разновозрастная группа.

Уточнения

Аля́ска — самый северный и крупнейший по территории штат США; расположен на северо-западе Северной Америки. В Беринговом проливе имеет морскую границу с Россией.



