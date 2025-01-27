С Бали депортировали немецкого туриста за нарушение нового закона

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Немецкий турист был депортирован с индонезийского острова Бали после того, как попытался взобраться на гору Агунг без сопровождения гида.

Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бали, Индонезия

Как уточняется, в среду, 22 января, путешественника с инициалами К. Е. С. отправили рейсом из Денпасара в Куала-Лумпур. По данным иммиграционной службы города Сингараджи, немецкий гражданин допустил одну из наиболее частых ошибок туристов — отправился в одиночный поход без сопровождения.

Это противоречит новому регламенту Службы лесного хозяйства и охраны окружающей среды, который вступил в силу в январе 2025 года. Туриста заметил местный гид, который сразу же сообщил о нарушении в иммиграционную службу. Нарушитель был задержан и депортирован, сообщает The Bali Sun.

Ранее полиция вынудила россиян покинуть жилой комплекс, известный как "русская деревня" на Бали, из-за нарушения строительных норм и проявления неуважения к местным правилам.

Уточнения

Гид — проводник, экскурсовод, сопровождающий туристов или экскурсантов и объясняющий осматриваемые ими достопримечательности.

