Роскошь и бедность рядом — турист рассказал о контрастах Гонконга

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник Алексей Кутовой рассказал о необычной встрече с местным бездомным во время своего пребывания в Гонконге.

Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние Гонконг

Прогуливаясь по району Чайвань, блогер решил сделать паузу и перекусить димсамами на лавочке в парке. В это время он заметил пожилого бездомного, который искал что-то в мусорной урне. Кутовой предложил ему еду, но мужчина неожиданно отказался. Вместо этого он достал из урны недопитую бутылку чая, отпил из нее, а затем посмотрел что-то на смартфоне и ушел.

"Это было для меня шоком. Я был уверен, что он с радостью примет еду. Но его реакция оказалась совсем другой. Это разрушило мои ожидания", — пишет путешественник.

Кутовой также отметил, что Гонконг — город контрастов, где роскошь соседствует с бедностью. По его словам, местные бездомные отличаются от "привычного образа". Это зачастую пожилые люди, которые не смогли адаптироваться к высоким ценам на жилье и жесткому ритму жизни мегаполиса.

"Многие из них стараются сохранить достоинство. Они выглядят опрятно, пользуются телефонами и остаются в курсе событий. Они не стремятся вызывать жалость", — подчеркнул блогер. Историей он поделился в блоге на платформе "Дзен".

Ранее Алексей Кутовой описал Гонконг как город, где он впервые столкнулся с большим количеством мигрантов. В центре он увидел десятки палаток в парке Виктория и множество женщин в мусульманской одежде на улицах.

Уточнения

Гонко́нг — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.

