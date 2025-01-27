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В Таджикистане построят метро

0:56
Туризм

Власти Таджикистана объявили о планах начать строительство первого метро в стране в 2025 году.

Современный центр Душанбе в Таджикистане
Фото: flickr.com by Нинара, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Современный центр Душанбе в Таджикистане

Согласно заявлению Министерства транспорта, подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) завершится в апреле–мае 2025 года, а уже в июне–июле стартует детальное проектирование.

Первая линия легкого метрополитена в Душанбе свяжет южную окраину города с его центром, завершаясь у Государственного цирка. Длина маршрута составит 10,5 километров.

Идея строительства метро была закреплена в марте 2022 года, когда министр транспорта Таджикистана Азим Ибрагим и глава Национальной железнодорожной компании Южной Кореи Ким Хан Ён подписали Меморандум о взаимопонимании, включающий проект метро для столицы, передает "Туристер".

Уточнения

Метрополите́н  ме́тро  — городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный габарит, инженерно отделённая от любого другого вида общественного транспорта и пешеходного движения и предназначенная для пассажирского движения.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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