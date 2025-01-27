Дог-френдли кофейни — где позавтракать в Москве во время прогулки с собакой

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Прогулки с питомцами — дело важное, но зачастую рутинное.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Такса и хозяйка

А как приятно после выгула заглянуть за чашкой свежесваренного кофе! Однако не во всех заведениях рады видеть гостей с четвероногими друзьями. Эксперты подготовили подборку из 10 дог-френдли кофеен в Москве, где вас и вашего пушистого напарника точно примут с радостью.

"Тинторетто" — уютное кафе с доброжелательной атмосферой. Здесь можно почитать, поучаствовать в мастер-классе и угоститься свежей выпечкой. Символ кофейни — бульдог, который сразу задает теплый тон.

"Лицей" — пекарня, где персонал не только уважительно относится к капризам гостей, но и готов побаловать вашего питомца вниманием, а вас — невероятно вкусной выпечкой.

"Table" — идеальное место для тех, кто любит завтракать в любое время дня. В меню — каши, драники, круассаны и яйца в разных вариациях. Современный интерьер и мягкий свет располагают к уюту.

"Blau" — камерное кафе с атмосферой берлинских улиц. Здесь вам предложат разнообразное меню и потрясающий кофе, который поможет проснуться даже в самый серый день.

"Кооператив черный" — кофейня с собственным производством. Любители кофе оценят не только вкус напитков, но и увлекательные беседы с бариста. Прекрасное место для общения и расслабления.

"Фантазеры" — место с творческим подходом к еде и регулярными мероприятиями. Сюда хочется возвращаться снова и снова, особенно если вы живете поблизости.

"Аэроплан" — пространство, наполненное смыслом. Кофейные зерна здесь выбирают тщательно, а каждый визит превращается в приятное приключение.

"Nude" — семейная кофейня на Патриарших с уютным интерьером, живыми растениями и авторским меню.

"Заря" — кафе, где вам обеспечат бодрое утро, накормят вкусными завтраками и окружат вниманием.

"The Waterfront" — место для тех, кто мечтает о побережье Австралии. Попробуйте авокадо смеш, Brekkie Board или австралийский латте, передает Roomble. com.

Уточнения

Кофейня — подвид кафе, гастрономическое заведение, место для встреч и общения, где подают напитки и десертные блюда: кофе, торты, мороженое, зелёный и чёрный чай, соки, а также газированные и алкогольные напитки.

