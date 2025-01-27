Заговор 2006 года — почему в ручной клади нельзя провозить жидкости объёмом более 100 мл

Ограничение на провоз жидкостей в ручной клади — одно из самых известных правил авиаперевозок.

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Пассажирам запрещается брать на борт емкости объемом более 100 мл, а все жидкости должны быть упакованы в прозрачный пакет. Но почему это правило ввели и с чем оно связано?

В августе 2006 года британские спецслужбы предотвратили крупный теракт. Группа террористов планировала взорвать несколько трансатлантических рейсов, отправлявшихся из Лондона в США и Канаду. Они намеревались пронести на борт самолета самодельные бомбы, используя жидкие компоненты, замаскированные под обычные напитки.

Заговор был раскрыт, а преступников задержали еще до того, как они успели реализовать свои планы. Тем не менее, этот случай стал поворотным моментом для авиационной безопасности. Власти ввели строгие ограничения на провоз жидкостей в ручной клади, чтобы минимизировать риски повторения подобных угроз, передает "Рамблер".

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир.

