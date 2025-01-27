Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нужно ли оставлять свет для собаки, если она дома одна
Бородина показала результат пересадки волос лысеющему жениху
Накачать мощные бицепсы поможет эта маленькая хитрость: одна деталь изменит весь результат от тренировки
Названы болезни, при которых нельзя пить цикорий
Эти кошки могут стать проблемой: мнения экспертов
Как сделать куриный бульон прозрачным и золотистым
Продажа земли: новые правила расчёта срока владения в 2025 году
Нефролог объяснила, чем опасен сон на животе
Камеры против инспекторов: кто лучше обеспечит безопасность на дорогах

Заговор 2006 года — почему в ручной клади нельзя провозить жидкости объёмом более 100 мл

Туризм

Ограничение на провоз жидкостей в ручной клади — одно из самых известных правил авиаперевозок.

Вода
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Вода

Пассажирам запрещается брать на борт емкости объемом более 100 мл, а все жидкости должны быть упакованы в прозрачный пакет. Но почему это правило ввели и с чем оно связано?

В августе 2006 года британские спецслужбы предотвратили крупный теракт. Группа террористов планировала взорвать несколько трансатлантических рейсов, отправлявшихся из Лондона в США и Канаду. Они намеревались пронести на борт самолета самодельные бомбы, используя жидкие компоненты, замаскированные под обычные напитки.

Заговор был раскрыт, а преступников задержали еще до того, как они успели реализовать свои планы. Тем не менее, этот случай стал поворотным моментом для авиационной безопасности. Власти ввели строгие ограничения на провоз жидкостей в ручной клади, чтобы минимизировать риски повторения подобных угроз, передает "Рамблер".

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Водители не знают: эта кнопка проверит ваш автомобиль за пару секунд
Авто
Водители не знают: эта кнопка проверит ваш автомобиль за пару секунд Аудио 
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Моя семья
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции? Аудио 
На Земле может появиться новый океан
Наука и техника
На Земле может появиться новый океан Аудио 
Популярное
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман

Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.

Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Последние материалы
Продажа земли: новые правила расчёта срока владения в 2025 году
Нефролог объяснила, чем опасен сон на животе
Камеры против инспекторов: кто лучше обеспечит безопасность на дорогах
Разводы после 50: когда возраст — это не причина, а повод
Симптомы рака лёгкого, которые вы могли пропустить
Гиена в Египте: загадка природы, потрясшая науку
Эти сорта розовых томатов поразят вас своим вкусом и урожайностью
Секрет хрустящих слоек: яблоки, тесто и немного магии
Тыкать носом — не выход: эффективные способы решить проблему с питомцем
Как скинуть 20 лет за месяц? Тренер перечислил правила для тех, кому за 60 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.