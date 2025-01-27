Загадочный инцидент в небе над Нигерией, пострадали американцы

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

На борту рейса Нигерия-США произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого около 40 человек получили ранения. Шестеро из них были госпитализированы, включая двух бортпроводников и четырёх пассажиров. Инцидент произошёл из-за технической неполадки, которая вызвала резкое движение воздушного судна в воздухе.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Самолет

Рейс, вылетевший из Лагоса в 11:59 по местному времени, был вынужден вернуться в международный аэропорт Муртала Мухаммед, где успешно приземлился в 15:22.

В салоне самолёта царил беспорядок: подносы с едой были разбросаны по полу, а часть обшивки отделилась от потолка. Несмотря на серьёзные повреждения внутри салона, экипаж оперативно среагировал и предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров.

Серьёзные травмы получили шесть человек, однако их состояние стабилизировано. Ещё 27 пассажиров и пять членов экипажа получили незначительные повреждения, и после оказания медицинской помощи были отпущены.

Авиакомпания заявила, что инцидент был вызван неожиданным сбоем в работе самолёта, и начала расследование для выяснения точных причин произошедшего. Несмотря на серьёзные последствия, экипажу удалось избежать более тяжёлых последствий и обеспечить безопасную посадку.