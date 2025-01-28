Чудак на букву М почти четверть века кошмарит круизные лайнеры

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Марио Сальседо, известный как "Супер Марио", уже 24 года живёт на круизных лайнерах, превратив море в свой постоянный дом. Его необычная история началась ещё в 1960-х годах, когда он переехал в Майами и впервые отправился в круиз. Этот опыт изменил его жизнь, и с тех пор Марио предпочитает плавучие дома любой другой форме проживания.

Фото: commons.wikimedia.org by No machine-readable author provided, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Круизный лайнер

Недавно он отпраздновал свой 1000-й круиз с Royal Caribbean, что делает его настоящей легендой морских путешествий. Жизнь на суше теперь кажется ему некомфортной. Долгие годы на море привели к тому, что Марио теряет равновесие, находясь на земле, и ему сложно идти прямо, когда земля кажется "неустойчивой".

Проживание на лайнере обходится ему в среднем в $185 в день. Эта сумма включает всё необходимое: питание, развлечения и путешествия по миру. Любимым местом Марио остаётся Гаити, хотя за годы морской жизни он посетил множество стран.

Единственный раз, когда Марио пришлось прервать свои плавания, был во время пандемии COVID-19, когда круизы временно приостановили. Однако он быстро вернулся к своему образу жизни и не планирует останавливаться, пока остаётся в добром здравии и продолжает наслаждаться путешествиями.