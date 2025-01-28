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Цены на туры взлетают, но спрос растёт: что выбирают туристы

2:40
Туризм

Зимний туристический сезон показал значительное повышение цен как на зарубежные туры, так и на внутренние направления. Средние траты на организованные туры за границу выросли на 22,4%, достигнув 211,1 тыс. рублей, подсчитал "Коммерсантъ".

аэропорт, зал ожидания
Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
аэропорт, зал ожидания

Стоимость авиабилетов за рубеж увеличилась на 10%, до 25 тыс. рублей, а ночь в отеле теперь обходится на 9% дороже — в среднем 10,6 тыс. рублей. Внутренние поездки также подорожали: средняя стоимость тура увеличилась на 15-24%, составив 63 тыс. рублей, а билет внутри страны подорожал до 9 тыс. рублей (+10%).

Среди международных направлений наиболее востребованным стал Египет. Доля этого направления в общих продажах на зиму достигла 32%, что на три процентных пункта больше, чем годом ранее.

В то же время интерес к ОАЭ снизился до 19%, а к Турции — с 6,7% до 4,7%. Куба также потеряла популярность, её доля сократилась до 2%, что связано с внутренними трудностями страны, включая проблемы с энергоснабжением.

Интерес к азиатским странам растёт. В "Слетать.ру" отметили пятикратное увеличение запросов на Китай и рост продаж туров на Мальдивы на 33%. Таиланд также показал существенный прирост благодаря расширению полётных программ. Вьетнам, Япония, Индонезия и Малайзия хоть и не вошли в топ-10, продемонстрировали рост бронирований от 15% до 80% за год.

Российские направления остаются популярными. Средняя стоимость тура по стране составила 64,1 тыс. рублей (+15,2%), а ночь в отеле — 5,9 тыс. рублей (+11%). Внутренние рейсы заняли 78% проданных билетов этой зимой, практически не уступив прошлогодним показателям.

Туристы стали планировать поездки заранее: средний срок бронирования вырос на 72%, достигнув 72 дней до поездки. Совокупный объём бронирований увеличился на 6%, причём наибольшую динамику показали "Слетать.ру" (+30%) и "Русский экспресс" (+42%). Заметный рост продаж также зафиксирован у Fun & Sun, где бронирования увеличились в полтора раза.

 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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