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Незабываемое путешествие по итальянской Лигурийской Ривьере

1:32
Туризм

Есть в Италии местечко под название Лигурийская Ривьера. Здесь можно насладиться видами колоритных деревушек.

Флаг Италии
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Италии

Путешествие лучше начать в Бордигере — неспешно прогуляйтесь по аргентинской набережной, известной своими пальмами и потрясающими видами на Лигурийское море. Не пропустите посещение Старого города с его узкими улочками и небольшими площадям.

В нескольких километрах находится Дольчеаква, одна из самых живописных деревень Лигурии. Она знаменита средневековым мостом с ослиной спиной, сделанному по картинам Клода Моне. Здесь можно полюбоваться замком Дориа, который возвышается над деревней. Гуляя по мощёным улочкам, зайдите в один из местных винных баров, чтобы попробовать Rossese di Dolceacqua, типичное для этого района красное вино.

Каменные дома деревни Априкале расположенные каскадом на склоне, и узкие улочки создают волшебную атмосферу. На главной площади можно полюбоваться церковью очищения Девы Марии.

Из горной деревни Баджардо открывается захватывающий вид на Приморские Альпы и побережье. А дальше двигаемся к деревушке Аргалло, спрятанной в горах. Здесь можно полюбоваться ландшафтом и подышать чистым воздухом.

Последняя остановка — Арма ди Тажда. Этот оживленный пляжный центр с прекрасными пляжами, оживленной набережной и теплым Лигурийским морем.

Уточнения

Италья́нская Ривье́ра (итал. Riviera ligure — Лигурийская ривьера) — полоса побережья Италии между Лигурийским морем (большей частью его Генуэзским заливом) и горной грядой, образованной Приморскими Альпами и Апеннинскими горами, протянувшаяся от границы с Францией (Французской Ривьерой) на западе до границы с областью Тоскана на востоке.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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