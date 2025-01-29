Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимний капрезе: идеальный салат для любителей свежести и вкуса
Удобрение на все случаи жизни: простой рецепт из одуванчиков для вашего сада
Спор, который длится веками: вот как правильно вешать туалетную бумагу в держатель
Собаки с замысловатыми названиями: 10 пород, которые удивят вас
Россияне пересаживаются на малые авто: факторы, способствующие тренду
Топ-10 ошибок, которые мешают набрать мышечную массу
Выбор капусты для вашего огорода: какой вид попробовать в этом сезоне?
Как без следа удалить термонаклейки и аппликации с одежды: 7 эффективных способов
Как сделать шопинг осознанным и перестать тратить деньги впустую?

Тихий океан и Калининград: неожиданные тренды летнего отдыха

2:05
Туризм

В 2025 году цены на летний отдых в Крыму увеличились на 10-15% по сравнению с предыдущим годом. Стоимость туров в трёхзвёздочные отели с системой "всё включено" начинается от 103,6 тысячи рублей на троих. Несмотря на повышение цен, отдых в Крыму остаётся более доступным, чем на курортах Краснодарского края.

Калининград, Россия
Фото: commons.wikimedia.org by Amber bracelet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Калининград, Россия

Ситуация с пляжами Краснодарского края вызывает тревогу. Из-за загрязнений потребуется заменить около 840 тысяч кубических метров песка, а работы по восстановлению пляжей планируется завершить к маю 2026 года. Загрязнённый песок будет полностью утилизирован. Эти меры необходимы для привлечения туристов, поток которых, например, в Анапу, уже снизится на 50% в 2025 году. Тем не менее, отдых в Анапе будет самым бюджетным в регионе.

Среди отелей особое преимущество получат те, что предлагают бассейны и расширенные развлекательные программы. Маленькие гостиницы могут столкнуться с трудностями, а крупные отели сумеют адаптироваться к новым реалиям. Детские лагеря в регионе находятся под угрозой закрытия из-за отсутствия федерального финансирования.

Кроме Чёрного моря, в 2025 году туристы рассматривают альтернативные направления: курорты Азовского моря, такие как станица Голубицкая и Ейск, а также отдых на Каспийском море. Другие варианты включают поездки к Тихому океану, где комфортный период для купания ограничен, и в Калининградскую область, которая становится всё более популярной благодаря своему мягкому климату и культурным достопримечательностям.

В условиях растущих цен и экологических проблем туристы ищут разнообразие, выбирая как привычные курорты, так и новые направления для летнего отдыха.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона
Общество
Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона Аудио 
Накачать мощные бицепсы поможет эта маленькая хитрость: одна деталь изменит весь результат от тренировки
Новости спорта
Накачать мощные бицепсы поможет эта маленькая хитрость: одна деталь изменит весь результат от тренировки Аудио 
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Еда и рецепты
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Последние материалы
Ужасные растения на даче: как предотвратить их распространение и не попасть в беду
Не спешите выбрасывать! 7 способов пользоваться старым ноутбуком
Эти знаки укажут на потенциального нарушителя на дороге
Подводный гигант Аксиал-Симаунт у берегов США готовится к извержению
Буррито, от которого невозможно отказаться: готовим дома
Почему стоит обратить внимание на чёрные томаты?
Минеральная вода в фарше для котлет: секретный ингредиент опытных хозяек
Настоящий вызов для обоняния готовит рынок в Гонконге
Почему масло не всегда справляется с уходом за кожей?
Почему молоко может быть вредным: три проблемы и как их избежать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.