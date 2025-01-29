Тихий океан и Калининград: неожиданные тренды летнего отдыха

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2025 году цены на летний отдых в Крыму увеличились на 10-15% по сравнению с предыдущим годом. Стоимость туров в трёхзвёздочные отели с системой "всё включено" начинается от 103,6 тысячи рублей на троих. Несмотря на повышение цен, отдых в Крыму остаётся более доступным, чем на курортах Краснодарского края.

Фото: commons.wikimedia.org by Amber bracelet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Калининград, Россия

Ситуация с пляжами Краснодарского края вызывает тревогу. Из-за загрязнений потребуется заменить около 840 тысяч кубических метров песка, а работы по восстановлению пляжей планируется завершить к маю 2026 года. Загрязнённый песок будет полностью утилизирован. Эти меры необходимы для привлечения туристов, поток которых, например, в Анапу, уже снизится на 50% в 2025 году. Тем не менее, отдых в Анапе будет самым бюджетным в регионе.

Среди отелей особое преимущество получат те, что предлагают бассейны и расширенные развлекательные программы. Маленькие гостиницы могут столкнуться с трудностями, а крупные отели сумеют адаптироваться к новым реалиям. Детские лагеря в регионе находятся под угрозой закрытия из-за отсутствия федерального финансирования.

Кроме Чёрного моря, в 2025 году туристы рассматривают альтернативные направления: курорты Азовского моря, такие как станица Голубицкая и Ейск, а также отдых на Каспийском море. Другие варианты включают поездки к Тихому океану, где комфортный период для купания ограничен, и в Калининградскую область, которая становится всё более популярной благодаря своему мягкому климату и культурным достопримечательностям.

В условиях растущих цен и экологических проблем туристы ищут разнообразие, выбирая как привычные курорты, так и новые направления для летнего отдыха.