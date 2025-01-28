От пляжей до «Райской долины»: чем удивит Агадир

Агадир — самый европейский город Марокко и один из крупнейших туристических центров страны. Он расположен на берегу Атлантического океана, а от ветров и пустынного климата его защищают величественные Атласские горы. Благодаря мягкому климату жара здесь даже летом не превышает +32 °С, что делает отдых комфортным в любое время года.

Фото: Wikimedia Commons by Mouaaad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Агадир, Марокко

Пляжи Агадира тянутся на 12 км и покрыты золотистым и белым песком. Вход на пляжи бесплатный, но за прокат шезлонгов и зонтов придётся заплатить. Берег окружён эвкалиптами и соснами, создающими свежий воздух и оздоровительный эффект. Любопытная деталь — заметные приливы и отливы: в первой половине дня чаще всего бывает отлив.

Город был основан в XVI веке как португальский порт, но в 1960 году его почти полностью разрушило сильное землетрясение. Современный Агадир был восстановлен в 3 км от старого места, превратившись в современный курорт. Сегодня центр города привлекает туристов кварталом с рынком "сук", мечетью Лубнан и многочисленными кафе и ресторанами.

Среди достопримечательностей Агадира выделяется крепость Касба. С её стен открывается живописный вид на город и океан, а сверху сияет посвящённая Аллаху надпись арабской вязью.

Ещё одна популярная локация — зоопарк "Долина птиц", где обитают фламинго, попугаи, лебеди и другие экзотические птицы. Неподалёку находится "Райская долина" — заповедное место с водопадом и горным озером.

Для активных туристов город предлагает разнообразные развлечения: экскурсии на верблюдах и лошадях, рыбалку на акул, кайтинг, виндсерфинг и парасейлинг. Также в Агадире можно насладиться блюдами местной кухни в ресторанах, посетить кальянные, сыграть в теннис или гольф, отправиться на прогулку по ночным клубам или торговым центрам.

Агадир — это место, где каждый найдёт что-то для себя: от тишины природы до активного отдыха на воде или экскурсий.

Уточнения

Агади́р(араб أكادير‎; означает «форт», «стена» на берберском языке) — город на юго-западе Марокко, административный центр области Сус — Масса. Агадир также является историческим центром региона Сус.



Агади́р(араб أكادير‎; означает «форт», «стена» на берберском языке) — город на юго-западе Марокко, административный центр области Сус — Масса. Агадир также является историческим центром региона Сус.

