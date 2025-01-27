Достопримечательности Еревана: что посмотреть в столице Армении

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Ереван манит путешественников своим радушием, разнообразными музеями, живописными скверами и площадями. Античные крепости и христианские храмы, величественные советские здания и уютные старинные дворики формируют уникальный и живой облик города.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат и самолеты

Ереван является культурным, политическим и историческим сердцем Закавказья. Этот солнечный город размещён в живописной Араратской долине, и с различных точек открывается вид на величественную гору Арарат, которая является символом Армении.

Крепость Эребуни — первая крепость Еревана, и её посещение станет отличным началом знакомства с историей этого города. Крепость была возведена на высоте 65 метров по указанию урартского царя Аргишти в 782 году до нашей эры. Это стратегически важное место позволяло контролировать Араратскую долину и все ведущие к крепости дороги.

Район Конд — был основан в XV веке и положил начало современному городу. Конд, расположенный в самом центре армянской столицы, кажется перенесённым в другую эпоху. Во времена Советского Союза Ереван полностью изменился, но Конд остался практически неизменным. Здесь сохранились постройки османского и персидского зодчества, а планировка улиц не менялась с XVIII века. Это настоящий музей под открытым небом, где царит особая атмосфера: во дворах развешивают постиранное бельё, варят баклажанную икру, а пожилые люди увлечены игрой в нарды, в то время как маленькие дети весело гуляют по улицам. Постепенно старые дома сносятся, и на их месте вырастают современные жилые здания.

Озеро Севан находится в 60 километрах от Еревана, в горах Гегам. В средние века оно было известно как Гегамское море. Это крупнейший пресноводный водоём на Кавказе, и сегодня сюда приезжают для отдыха в одном из местных отелей или на туристических базах, наслаждаются блюдами в кафе и пробуют свежих раков. Из Еревана до города Севан регулярно курсирует общественный транспорт, а оттуда до самого озера можно добраться на такси. В пути из столицы вы проведёте около полутора часов.

В Ереване невозможно ошибиться с выбором еды: куда бы вы ни зашли, вас всегда ожидает сытное и вкусное угощение по доступным ценам. А если повезёт, то можно и вовсе пообедать безвозмездно на известных рынках, где продавцы угощают своих клиентов всем, вплоть до вина и чачи.

Уточнения

Арме́ния — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет.



