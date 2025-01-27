МЧС объявило штормовое предупреждение на 27 января в Краснодарском крае

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МЧС России объявило штормовое предупреждение на 27 января в Краснодарском крае. В регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильный туман, гололёд и изморось. Спасатели обратились к жителям и гостям с просьбой соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать несчастных случаев.

Фото: vk.com by Морская работа is licensed under Free More info Аэропорт Барселоны

Жителям рекомендовано быть особенно внимательными и осторожными при передвижении по улицам и дорогам. Для перехода проезжей части рекомендуется использовать только надземные или подземные пешеходные переходы.

Погодные условия также могут повлиять на авиационное сообщение. Российская стюардесса поделилась своим мнением о посадке самолётов в сильный туман. По её словам, не все воздушные суда способны безопасно приземлиться в таких условиях. Если у пилота недостаточная квалификация для выполнения посадки в условиях низкой видимости, рейс будет перенаправлен на запасной аэродром.

Сотрудники МЧС и специалисты гражданской авиации напоминают, что соблюдение рекомендаций и осторожность могут спасти жизни.