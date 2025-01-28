Всех туристов в Турции предупреждают об опасности поддельного алкоголя

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции фиксируется всё больше случаев смертей и серьёзных заболеваний, связанных с употреблением контрафактного алкоголя. Жертвами становятся как туристы, так и местные жители, употреблявшие алкоголь, произведённый незаконно или подделки под известные бренды. Эти напитки содержат токсичные вещества, опасные для здоровья и жизни.

Фото: Freepik by vectorpocket, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яд

В заявлении экспертов США даны следующие рекомендации во избежание риска:

Приобретайте алкоголь только у лицензированных монопольных дилеров, в барах, отелях или продуктовых магазинах.

Избегайте употребления самодельного алкоголя.

Убедитесь, что бутылки из имеющих лицензию магазинов имеют неповреждённые крышки или пробки.

Проверяйте качество этикеток: обратите внимание на плохую печать или орфографические ошибки.

Если вы или ваш спутник подозреваете воздействие контрафактного алкоголя, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Будьте внимательны и осторожны, особенно в туристических местах, где подобные случаи могут быть более распространены.

Эти простые меры могут спасти здоровье и жизнь, особенно в странах, где контроль за качеством алкоголя оставляет желать лучшего.