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Всех туристов в Турции предупреждают об опасности поддельного алкоголя

1:20
Туризм

В Турции фиксируется всё больше случаев смертей и серьёзных заболеваний, связанных с употреблением контрафактного алкоголя. Жертвами становятся как туристы, так и местные жители, употреблявшие алкоголь, произведённый незаконно или подделки под известные бренды. Эти напитки содержат токсичные вещества, опасные для здоровья и жизни.

Яд
Фото: Freepik by vectorpocket, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яд

В заявлении экспертов США даны следующие рекомендации во избежание риска:

  • Приобретайте алкоголь только у лицензированных монопольных дилеров, в барах, отелях или продуктовых магазинах.
  • Избегайте употребления самодельного алкоголя.
  • Убедитесь, что бутылки из имеющих лицензию магазинов имеют неповреждённые крышки или пробки.
  • Проверяйте качество этикеток: обратите внимание на плохую печать или орфографические ошибки.
  • Если вы или ваш спутник подозреваете воздействие контрафактного алкоголя, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Будьте внимательны и осторожны, особенно в туристических местах, где подобные случаи могут быть более распространены.

Эти простые меры могут спасти здоровье и жизнь, особенно в странах, где контроль за качеством алкоголя оставляет желать лучшего.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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