В Турции фиксируется всё больше случаев смертей и серьёзных заболеваний, связанных с употреблением контрафактного алкоголя. Жертвами становятся как туристы, так и местные жители, употреблявшие алкоголь, произведённый незаконно или подделки под известные бренды. Эти напитки содержат токсичные вещества, опасные для здоровья и жизни.
В заявлении экспертов США даны следующие рекомендации во избежание риска:
Будьте внимательны и осторожны, особенно в туристических местах, где подобные случаи могут быть более распространены.
Эти простые меры могут спасти здоровье и жизнь, особенно в странах, где контроль за качеством алкоголя оставляет желать лучшего.
Придерживающая строгой диеты балерина Анастасия Волочкова объяснила, какое блюдо она кушает без опасений повредить фигуре.