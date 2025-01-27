Срочно! Русская туристка в коме на Пхукете: её жизнь зависит от доноров

Россиянка Анастасия Шемчук попала в серьёзное ДТП на Пхукете, столкнувшись с автомобилем. Женщина была доставлена в больницу Vachira Phuket Hospital, где ей срочно требуется переливание крови. Её 10-летний сын, который также находился в машине, получил лишь лёгкие травмы.

Фото: Wikimedia Commons by Senior Airman Shane Karp is licensed under Public domain донор, переливание крови

На данный момент Анастасия находится без сознания. Родственники женщины организовали группу в Telegram, чтобы привлечь доноров, готовых помочь с редкой второй группой крови с отрицательным резус-фактором. В банке крови Таиланда такой крови практически нет, что усложняет ситуацию.

Несколько добровольцев уже откликнулись на призыв. Организаторы подчёркивают, что сдать кровь могут россияне с отрицательной кровью любой группы, находящиеся в Таиланде.

В Telegram-чате также напоминают о правилах подготовки к донорству: возрастные и весовые ограничения, а также запрет на употребление алкоголя и лекарств за 24 часа до процедуры.