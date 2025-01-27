Почему одиноким путешественникам приходится платить больше и как с этим бороться

Путешествуя в одиночку, не удивляйтесь, если стоимость номера окажется почти такой же, как для двух человек. Почему?
Всё дело в том, что большинство отелей ориентируются на стандарт двухместного размещения. Когда номер занимает один человек, отель теряет потенциальную прибыль от второго гостя, что объясняет дополнительную плату, известную как "плата за одноместное размещение".
"Одиночное путешествие обходится дорого, если не учитывать, что расходы на экскурсии, такси и проживание ложатся исключительно на одного человека". — отмечает Кэсси Хег, блогер.
Тем не менее, одиночные путешествия становятся всё более популярными, особенно среди женщин.
Согласно исследованию American Express, 76% путешественников из поколений миллениалов и Z планируют одиночные поездки. Как же сократить расходы, если вы путешествуете в одиночестве?
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.