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Почему одиноким путешественникам приходится платить больше и как с этим бороться

2:07
Туризм

Путешествуя в одиночку, не удивляйтесь, если стоимость номера окажется почти такой же, как для двух человек. Почему?

Девушка
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Всё дело в том, что большинство отелей ориентируются на стандарт двухместного размещения. Когда номер занимает один человек, отель теряет потенциальную прибыль от второго гостя, что объясняет дополнительную плату, известную как "плата за одноместное размещение".

"Одиночное путешествие обходится дорого, если не учитывать, что расходы на экскурсии, такси и проживание ложатся исключительно на одного человека". — отмечает Кэсси Хег, блогер.

Тем не менее, одиночные путешествия становятся всё более популярными, особенно среди женщин.

Согласно исследованию American Express, 76% путешественников из поколений миллениалов и Z планируют одиночные поездки. Как же сократить расходы, если вы путешествуете в одиночестве?

Как сэкономить при одиночных путешествиях

  1. Путеводители для одиночек: Многие туристические агентства, такие как Flash Pack, предлагают специальные туры для одиноких путешественников, помогая избежать доплаты за одноместное размещение. 
  2. Без доплаты за одноместное размещение: Некоторые курорты, например, Club Med, предлагают одноместные номера без дополнительной платы в межсезонье. В высокий сезон на такие номера обычно добавляется небольшая доплата, но с возможностью скидки.
  3. Бюджетные варианты в Европе: В Европе можно найти множество вариантов для одиночных путешественников. Например, в Meininger Hotels одноместные номера дешевле двухместных, а хостелы предлагают самые доступные цены на одноместные двухъярусные кровати.
  4. Особые места для одиночек: Некоторые города, такие как Берлин и Тайбэй, идеально подходят для одиночных путешествий, предлагая доступные и безопасные варианты размещения для тех, кто предпочитает путешествовать без компании.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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