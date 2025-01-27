Идеальное место для отдыха: что нужно знать о Крейн-Бич на Барбадосе

2:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Барбадос — остров с одними из самых красивых пляжей Карибского региона. Крейн-Бич, признанный одним из лучших пляжей в мире, является настоящим сокровищем для любителей тропических пейзажей.

Фото: сommons.wikimedia.org by diego_cue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Белые пляжи, Борнео, Малайзия

Этот пляж с розовым песком, окружённый 80-футовыми скалами и омываемый бирюзовыми водами, представляет собой живописную бухту, защищённую коралловыми рифами. Когда-то здесь был порт, известный своим большим краном, который использовался для перевалки товаров.

Сегодня пляж, ставший частью знаменитого The Crane Resort, остаётся открытым для всех путешественников, предлагая не только красивый отдых, но и возможность попробовать бодисерфинг или просто насладиться спокойствием на песке.

Пляж Крейн-Бич не только привлекает своей природной красотой, но и своей историей. В XIX веке на этом месте был построен первый отель на Барбадосе, который спустя годы был выкуплен и расширен до знаменитого The Crane Resort.

Этот отель стал неотъемлемой частью местного ландшафта, а сам пляж — символом Барбадоса. Несмотря на развитие, пляж остаётся доступным для всех туристов, и каждый может оценить его чарующую атмосферу.

Пляж Крейн-Бич находится всего в 15 минутах езды от международного аэропорта Барбадоса имени Грантли Адамса. Идеальное время для посещения — с декабря по апрель, когда температура стабильна и комфортна для отдыха.

Барбадос также отличается тем, что расположен за пределами основного пояса ураганов, что делает его отличным выбором для отдыха в летний сезон, особенно во время крупнейшего фестиваля страны — Crop Over.

Как провести день на Крейн-Бич

Если вы останавливаетесь в The Crane Resort, у вас есть два способа добраться до пляжа: спуститься по стеклянному лифту или взойти по 98 ступеням, высеченным в скале.

На пляже вы можете арендовать шезлонги и зонтики или насладиться обедами в гриль-баре на территории курорта, где подают свежие морепродукты и классические бургеры.

На пляже комфортно отдыхать в любое время, и несмотря на сильные волны Атлантического океана, коралловые рифы сдерживают их силу, создавая безопасную атмосферу для купания.

"Пляж Крейн-Бич прекрасен, а вода красивого бирюзового оттенка, — написал один из пользователей.

Единственный минус — много водорослей. Нам очень понравилось просто сидеть в шезлонгах и наслаждаться океанским бризом.

Несмотря на увеличившееся количество водорослей в последние годы, Крейн-Бич по-прежнему остаётся одним из самых популярных и красивых пляжей Карибского региона, который должен стать частью любого путешествия на Барбадос.

Уточнения

Республика Барба́дос (англ. Barbados [bɑːrˈbeɪdɒs] или [bɑːrˈbeɪdoʊs]) — государство в Вест-Индии на одноимённом острове в группе Малых Антильских островов, на востоке Карибского моря. Состав почвы указывает на то, что остров не вулканического происхождения и состоит преимущественно из коралловых отложений.

