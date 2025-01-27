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Как Оман стал одним из самых безопасных мест для путешествий

2:47
Туризм

Оман — это место, где Ближний Восток встречается с безопасностью. Многие путешественники избегают региона из-за стереотипов о пустынях и угрозах безопасности.

Горы
Фото: commons.wikimedia.org by CHAND ALIi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Горы

Но Оман, расположенный на Аравийском полуострове, на самом деле считается одной из самых безопасных стран мира.

В 2024 году индекс терроризма в Омане составляет ноль баллов, а уровень преступности — ниже мирового среднего.

Здесь почти нет карманных краж, а местные жители оставляют двери незапертыми, что делает страну идеальным местом для спокойных путешествий.

В отличие от многих популярных направлений, Оман становится настоящим раем для одиночных путешественников.

"Мне там очень понравилось! Это невероятно безопасно, так легко быть женщиной, путешествующей там одной", — рассказывает путешественница в социальных сетях.

Подтверждают её и другие туристки, делая акцент на уровне безопасности и гостеприимстве.

Погружение в историю и культуру

Оман — это не только безопасность, но и древняя культура. История страны насчитывает более 100 000 лет. На фоне гор расположены старинные замки, такие как форт Бахла, занесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно пройти по узким аркам и заглянуть в ниши, где верующие молились с XII века.

Прогулки по Маскату, безопасному и доступному городу, особенно по набережной Мутра, откроют перед вами картину древней морской торговли.

Приезжали сюда торговцы с Дальнего Востока, Персии и Индии, а древние базары остаются живым наследием этих времён. Старый Маскат — это не только дворцы султана и дома-музеи, но и граффити, оставленные мореплавателями на скалах более 500 лет назад.

Разнообразие природы

Оман может удивить не только своей безопасностью, но и потрясающими ландшафтами. Это не просто пустыня, а земля, полная оазисов, финиковых пальм и скрытых водоёмов.

Направляйтесь из Маската на юг, где вас ждут лазурные реки, водопады и ущелья. Маршрут завершается в Рас-эль-Джинсе, где каждый год маленькие морские черепахи начинают свой путь в Индийский океан.

Один из самых впечатляющих природных объектов — это пески Вахиба, высокие дюны которых поднимаются на 100 метров.

Здесь вы можете провести ночь под звёздами, прокатиться на верблюде по пескам или исследовать территорию на внедорожнике.

Оман сочетает красоту природы и безопасность, что делает его идеальным местом для путешествий.

Уточнения

Султана́т Ома́н (араб. سَلْطَنَةُ عُمَان‎ [saltˤaˈnaːt(u) ʕʊˈmaːn]) — государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Йеменом. Омывается водами Аравийского моря и Оманского залива.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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