Каждый год Италия выбирает свою культурную столицу, отмечая её вклад в искусство, историю и туризм.
В 2024 году этой чести удостоился Пезаро — город с богатым музыкальным наследием и живописными пляжами на побережье Адриатики.
Пезаро носит звание творческого города ЮНЕСКО в области музыки. Здесь родился Джоаккино Россини, великий композитор, чьи оперы, такие как "Севильский цирюльник" и "Вильгельм Телль", известны по всему миру.
В его честь в августе проводится Россиниевский фестиваль, превращающий город в эпицентр музыкальных и театральных событий.
Национальная консерватория музыки имени Россини — гордость Пезаро. Она привлекает студентов и музыкантов со всего мира, сохраняя живую связь с традициями композитора.
Пезаро предлагает идеальные условия для недорогого пляжного отдыха. Номера в гостиницах здесь стоят около 100 долларов за ночь, а роскошный пятизвёздочный отель Vittoria — настоящая находка для тех, кто хочет совместить комфорт с экономией.
Пляжи города радуют разнообразием: от платных клубов с удобствами до бесплатных общественных зон, где можно просто расстелить полотенце. Адриатическое побережье славится чистотой, а Пезаро дополнительно предлагает велосипедные маршруты вдоль пляжей.
В самом сердце города — площадь Пьяццале-делла-Либерта с бронзовым шаром Арнальдо Помодоро и уютными кафе.
Историческая Пьяцца-дель-Пополо привлекает гостей фонтаном XVI века и Палаццо Дукале. Здесь можно увидеть секретные сады и роскошные залы эпохи Возрождения.
Любителям музыки стоит посетить Дом Россини с его артефактами и портретами композитора, а также Национальный музей Россини, где собраны его рукописи и экспонаты.
Современная культура Пезаро представлена на арене Vitrifrigo, где проходят концерты и театральные постановки. Этот город умело сочетает древние традиции с современностью, создавая уникальную атмосферу для гостей.
Пе́заро (итал. Pesaro) — город в итальянском регионе Марке, административный центр провинции Пезаро-э-Урбино. Покровителем города почитается святой Теренций из Пезаро. Праздник города 24 сентября.
Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.