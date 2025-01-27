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Нужно было бороться за еду — туристка о сложностях отдыха в Хургаде

1:35
Туризм

Российская туристка посетила египетский курорт Хургада (Египет) и осталась недовольна условиями проживания в одном из местных отелей.

Бассейн в отеле
Фото: commons.wikimedia.org by Fivehotelandspa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бассейн в отеле

По словам женщины по имени Анастасия, она вместе с семьей остановилась в отеле Hawaii Le Jardin Aqua Park, заплатив за тур 297 тысяч рублей на четверых.

"С утра мы отправились на завтрак, и это был шок. За еду приходилось буквально бороться, а чтобы занять место в ресторане, нужно было приложить усилия. Все из-за того, что в отеле оказалось огромное количество египтян", — рассказала путешественница.

Она добавила, что поведение местных жителей напоминало борьбу за еду, словно они видели ее впервые.

Анастасия также выразила недовольство ограничениями на использование бассейнов. По ее словам, для европейцев в отеле был выделен только один бассейн, куда египтянам вход был запрещен.

"Нам не разрешалось пользоваться другими бассейнами, но особого желания туда идти и не было, поскольку поведение арабов, как детей, так и взрослых, оставляло желать лучшего", — поделилась она.

Кроме того, путешественница отметила, что развлекательные программы в отеле были организованы исключительно для местных.

"Несмотря на большое количество гостей из России и Европы, анимация была полностью ориентирована на египтян", — подытожила туристка. Своими впечатлениями она поделилась на платформе "Дзен" для портала "Тонкости туризма".

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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