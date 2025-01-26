Где провести студенческие каникулы — базы отдыха Челябинской области

4:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каникулы для студентов в Челябинской области продлятся с 27 января по 9 февраля, хотя в некоторых вузах отдых начнется с 30 января.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeff Hopper, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Зимний отдых

Для тех, кто планирует провести это время на природе, в регионе предлагается широкий выбор баз отдыха. Обзор URA. RU рассказывает о стоимости и условиях проживания на популярных курортах.

На базе отдыха "Крутики" стандартные номера уже заняты, но доступны номера первой категории по цене от 6 900 рублей в сутки. В стоимость входят завтраки, безлимитное посещение спа-центра и бильярдной, а также мангальная зона. Номер оборудован санузлом, душем, чайной зоной и кондиционером. За однокомнатный номер высшей категории придется заплатить 8 600 рублей в сутки.

Курорт "Утес" предлагает номера первой категории с завтраками за 4 850 рублей в сутки. Трехразовое питание увеличивает стоимость до 7 000 рублей. Также в тариф включены посещение спелеошахты, зарядки и климатолечение. Для более комфортного размещения можно выбрать номер "комфорт плюс" с кухонным уголком за 5 350 рублей или сюит с кондиционером за 5 850 рублей. Апартаменты на четырех человек стоят от 6 850 рублей.

В парк-отеле "Еловое" стандартный номер с завтраком обойдется в 6 200 рублей в сутки. Проживание в номерах "Сюит" с панорамными окнами, террасой и отдельным входом начинается от 7 700 рублей. Люксы стоят от 8 600 рублей, а пентхаусы — от 23 150 рублей за сутки.

На базе отдыха "Лазурный берег" стандартный номер с завтраком стоит 6 225 рублей, без питания — 4 872 рубля. За номер с финской баней внутри апартаментов просят 6 882 рубля. Люксы обойдутся в ту же сумму, а сюиты с ванной в комнате — от 7 886 рублей.

На базе отдыха "Волна" номера категории "комфорт" стоят от 2 000 рублей. Студия с личной кухней и обеденной зоной у озера обойдется в 4 500 рублей.

На базе "Форелька" стандартный номер с видом на лес стоит от 2 500 рублей, с видом на озеро — от 3 000 рублей. Просторные студии стоят от 3 650 рублей, а люксы — от 4 550 рублей.

База отдыха "Золотой пляж" предлагает номера от 3 000 рублей за сутки. Завтрак увеличит стоимость стандартного номера до 3 750 рублей. Любители активного отдыха могут выбрать двухдневный горнолыжный тур за 10 600 рублей, который включает проживание, ски-пасс на 10 подъемов, трансфер до курорта "Солнечная долина" и скидку на прокат инвентаря.

На базе "Чебаркуль" минимальная стоимость номера — 2 100 рублей. Апартаменты "Комфорт" с личными удобствами стоят от 3 000 рублей. Номера с кухонной зоной и люксы на мансарде — от 5 000 рублей. Питание оплачивается отдельно: завтрак — 180 рублей, обед — 360 рублей, ужин — 310 рублей.

В доме отдыха "Гости" стандартный номер стоит 5 840 рублей, а номер с балконом — 6 880 рублей. Апартаменты с мансардным балконом обойдутся в 13 700 рублей, а трехкомнатный люкс с двумя балконами — в 16 000 рублей.

Уточнения

Студе́нт студентка (от лат. studens «усердно работающий человек, занимающийся работой и учёбой») — учащийся высшего, в некоторых государствах и странах и среднего учебного заведения.



