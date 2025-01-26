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Диеты явно не про них — путешественница раскрыла философию мексиканских женщин

1:26
Туризм

Путешественница Марина Ершова, посетившая Мексику, поделилась своими наблюдениями о местных женщинах.

Мексика
Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info
Мексика

По словам Марии, мексиканки прекрасно совмещают любовь к еде, веселью, красоте и беззаботному отношению к жизни.

"Диеты? Это явно не про них", — отметила блогерша.

Она рассказала, что одна из её мексиканских знакомых пошутила: местные женщины обожают отдыхать с жирными лепешками и сладкой колой в руках. При этом мексиканки посоветовали россиянкам, сидящим на строгих диетах, "перестать сходить с ума и наслаждаться едой".

Марина обратила внимание на простую философию мексиканских женщин: еда приносит счастье, а счастливый человек всегда красив.

"Я наблюдала за ними и поняла: это действительно работает! Они едят тарелку кесадильи, запивают её колой, но выглядят так, будто только что сошли с экрана", — поделилась россиянка.

Помимо прочего, Ершова отметила их умение быть душой компании и наполнять окружающих своей энергией.

"Самое замечательное в них — это их естественность. Они не стремятся кому-то подражать. Они настоящие — со своей любовью к жизни, еде и танцам. И именно это делает их такими уникальными", — подытожила путешественница в блоге на платформе "Дзен".

Уточнения

Филосо́фия (др.-греч. φιλοσοφία, дословно — «любомудрие; любовь к мудрости») — особая форма познания и система знаний об общих характеристиках, понятиях и принципах действительности (бытия), а также о бытии человека и об отношении его и окружающего его мира.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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