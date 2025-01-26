Какие стандарты разработали в России для pet-friendly отелей

В Роскачестве завершили разработку стандарта для отелей, готовых принимать гостей с домашними животными.
При создании критериев были учтены как положительные, так и отрицательные мнения, включая опасения тех, кто считает соседство с питомцами неприемлемым.
Согласно предложенным правилам, отдельные корпуса для pet-friendly размещения вводить не будут. Однако предполагается, что в отелях выделят часть номерного фонда, специально оборудованного для размещения с питомцами. Такие номера должны включать миски для корма и воды, инвентарь для уборки, а также место для питомца. На стойке регистрации потребуется организовать зону ожидания для животных, а для их выгула — специальную площадку.
Отелям, желающим получить сертификат pet-friendly, придется вложиться в обучение персонала. Работники, контактирующие с животными, должны освоить правила обращения с ними и соблюдать ветеринарные и санитарно-гигиенические требования. Среди рекомендаций — создание в отелях услуг зоонянь, спа для питомцев и груминга.
Сертификация носит добровольный характер, но в Роскачестве планируют перевести эти стандарты в статус ГОСТа. По их прогнозам, это может произойти в 2025 году, передает TourDom.
Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).
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